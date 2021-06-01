https://ria.ru/20210601/primaries-1735077175.html

Не конкурс в блатной вуз. ЕР определила кандидатов в Думу

Не конкурс в блатной вуз. ЕР определила кандидатов в Думу - РИА Новости, 01.06.2021

Не конкурс в блатной вуз. ЕР определила кандидатов в Думу

Без Натальи Поклонской и солистки "Тату", но с врачами, общественниками и телеведущими — единороссы провели предварительные внутренние выборы. Для партии это... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T19:00

2021-06-01T19:00

2021-06-01T19:00

марьяна лысенко

россия

сергей перминов

наталья поклонская

тату

петр толстой

вячеслав макаров

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Без Натальи Поклонской и солистки "Тату", но с врачами, общественниками и телеведущими — единороссы провели предварительные внутренние выборы. Для партии это возможность значительно обновить кадровый состав депутатского корпуса — в том числе и за счет беспартийных. Для избирателя — фильтр на доверие. И в этот раз им воспользовались двенадцать миллионов россиян. Типичный кандидат — сорокалетний мужчинаПока есть щит, будет и меч, пытающийся его разрушить, — так описал возможную уязвимость системы электронного голосования замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов.Предварительные выборы "Единой России" растянулись на неделю — с 24 по 30 мая. И только в последний день мероприятие было очным. Проголосовали почти 12 миллионов человек — и большинство онлайн. Активнее всего в Москве и Свердловской области. Организаторы заверяют в абсолютной прозрачности (технологии блокчейн) и легитимности (при попытках фальсификации результаты на участке аннулируются) процедуры. В ходе кампании федеральный оргкомитет получил лишь 50 жалоб. Правда, сайт подвергся трансграничной хакерской атаке. Конкретизировать Перминов не стал: "Мы понимаем цену каждого сказанного нами слова, не можем, как наши партнеры, говорить о том, что это чей-то след, называть страну".Стать кандидатом мог и член партии, и беспартийный. Разделились примерно поровну. Требования: запрет на финансовые активы за рубежом, не было судимости, соответствие этическим нормам, прописанным в уставе партии. Побороться решили более семи тысяч человек, но полторы отсеялись еще на стадии регистрации. Средний возраст кандидатов — 41 год, а каждый третий моложе 35 лет. Большинство мужчины. Треть — представители волонтерских и общественных организаций.На теме успели заметно хайпануть. Но "зашкварность кандидата" не причина для отказа. Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн отметил: "В том-то и смысл праймериз, что может выдвинуться любой гражданин России, наделенный пассивным избирательным правом, — хоть Волкова из "Тату" (певицу зарегистрировал Ивановский региональный оргкомитет), хоть Никита Джигурда (актер даже не пытался. — Прим. ред.)".И добавил, что праймериз — "это не конкурс в блатной вуз, где все билеты проданы еще до экзаменов, а реальная конкуренция". К слову, бывшую солистку группы "Тату" не выбрали.Наталья Поклонская сняла свою кандидатуру — "в связи с другой работой". Уточнила, что "снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно". Бывший прокурор Республики Крым и пока еще действующий депутат Госдумы уже некоторое время находится на полуострове, очевидно, новый китель примерит там же. В Москве — обновление, в Питере — знакомые лицаВ новой Думе от правящей партии не собираются продолжать работу многие депутаты от Москвы. У кого-то "планы на иную деятельность", у кого-то "пути с партией разошлись". Но особой интриги в столичном регионе не было. Первые места в предварительном голосовании заняли главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, зампредседателя Госдумы Петр Толстой и депутат нижней палаты парламента Владимир Ресин. Все по списку кандидатов от партии. Лысенко набрала 358 тысяч голосов, Толстой — 347, а Ресин — 339.В борьбе за одномандатные округа столицы победили ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга, летчик-космонавт, герой России, депутат ГД Роман Романенко, президент центра имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев. Среди прошедших отбор заметны телевизионные лица. Список кандидатов по Бабушкинскому одномандатному избирательному округу в Москве возглавил автор программы "Как устроен мир" на РЕН ТВ Тимофей Баженов — 31 тысяча голосов. А в Кунцевском — ведущий "60 минут" на "России 1" Евгений Попов, за него проголосовали более 17 тысяч человек.К слову, и Петр Толстой до избрания депутатом был членом Общественной палаты России и вел политические ток-шоу на "Первом канале".В Санкт-Петербурге в большинстве округов победили действующие депутаты Госдумы. Тройка лидеров — председатель Закобрания Вячеслав Макаров, а также парламентарии Сергей Боярский и Юрий Петров. У Макарова почти 160 тысяч голосов, у Боярского — 157, у Петрова — 147. Другой действующий депутат Госдумы Виталий Милонов выиграл праймериз по Южному одномандатному избирательному округу — его поддержали 22 тысячи человек. Олимпийцы, чемпионы, космонавтЧлен Общественной палаты Мария Бутина победила в Кировской области — более 27 тысяч голосов. В обращении к кировчанам в Telegram-канале она написала: "Я не даю ложных обещаний. Мне много раз говорили "вот-вот все будет хорошо", а потом все рушилось. Я могу обещать только то, что могу выполнить, никаких сказочных замков, но то, что все мои силы будут направлены на службу моей стране и вашему прекрасному региону".Чемпион мира по биатлону, депутат Государственной думы, член фракции "Единая Россия" Антон Шипулин вошел в первую тройку в Свердловской области (более 64 тысяч). А лидирует тут губернатор региона Евгений Куйвашев — 175 тысяч. Первая в мире женщина-космонавт депутат Госдумы Валентина Терешкова победила в Ярославской области — 37 тысяч голосов, она возглавила партийный список. Депутат Лариса Шойгу — в республике Тува (39 тысяч).Знаменитый хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион и действующий депутат Госдумы Владислав Третьяк набрал больше всего голосов в своем округе в Ульяновской области — почти 40 тысяч. Победил опытПраймериз прошли и многие из руководства Госдумы. Спикера Вячеслава Володина в родной Саратовской области в голосовании по списку поддержали 227 тысяч избирателей, а в одномандатном округе — более 62 тысяч.Вице-спикер Госдумы Александр Жуков занял первое место по спискам Новосибирской области. Еще один зампред Госдумы Алексей Гордеев выиграл праймериз по округу в Воронежской. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая победила на Камчатке.Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев прошел от Удмуртии — он представляет интересы этого региона с сентября 2016-го. Советник президента и врио заместителя секретаря генсовета "Единой России" Владимир Васильев — лидер в списке от Тверской области. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн — от Самарской.Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов победил в своем округе в Челябинской области. Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров — в Рязанской. Глава думской комиссии по противодействию вмешательству иностранных государств в дела России Василий Пискарев — в Мордовии. Павел Крашенинников, возглавляющий комитет по госстроительству и законодательству, оказался третьим в Свердловской области.На следующий день после голосования московское отделение "Единой России" избрало нового секретаря: Петр Толстой сменил на этой должности бывшего депутата Мосгордумы Андрея Метельского. Толстой напомнил главную задачу отделения — победа на предстоящих выборах — и призвал коллег не скрывать партийной принадлежности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марьяна лысенко, россия, сергей перминов, наталья поклонская, тату, петр толстой, вячеслав макаров, госдума рф, единая россия, московская городская дума, александр хинштейн, ирина яровая, вячеслав володин, политика