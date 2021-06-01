https://ria.ru/20210601/prilozheniya-1735024530.html

Названы приложения, без которых вашему телефону уже не обойтись

Названы приложения, без которых вашему телефону уже не обойтись - РИА Новости, 01.06.2021

Названы приложения, без которых вашему телефону уже не обойтись

Наряду с привычными приложениями для общения — мессенджерами и соцсетями — у современных смартфонов появляются и другие функции. Постепенно то, без чего мы... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T02:15

2021-06-01T02:15

2021-06-01T02:15

гаухар алдиярова

gem4me

россия

смартфоны

технологии

общество

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Наряду с привычными приложениями для общения — мессенджерами и соцсетями — у современных смартфонов появляются и другие функции. Постепенно то, без чего мы обходились долгое время, становится незаменимым, рассказала агентству "Прайм" директор по маркетингу мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова.Особо востребованы приложения банков — этот софт позволяет увидеть состояние счета, отследить и провести необходимые платежи. Почти каждому пользователю необходим личный кабинет в приложении мобильного оператора. Все больше людей по достоинству оценивают удобный браузер, навигатор, приложение службы такси, фоторедакторы и другие.Приложения позволяют читать книги, записываться к врачу, подавать необходимые заявления в госорганы и многое другое."С развитием технологий и смартфонов появляется возможность устанавливать приложения под все основные задачи, которые теперь можно решать с помощью мобильного телефона", — заключила Алдиярова.

https://ria.ru/20210430/smartfon-1730598348.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаухар алдиярова, gem4me, россия, смартфоны, технологии, общество