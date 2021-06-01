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Названы приложения, без которых вашему телефону уже не обойтись
Названы приложения, без которых вашему телефону уже не обойтись - РИА Новости, 01.06.2021
Названы приложения, без которых вашему телефону уже не обойтись
Наряду с привычными приложениями для общения — мессенджерами и соцсетями — у современных смартфонов появляются и другие функции. Постепенно то, без чего мы... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T02:15
2021-06-01T02:15
гаухар алдиярова
gem4me
россия
смартфоны
технологии
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Наряду с привычными приложениями для общения — мессенджерами и соцсетями — у современных смартфонов появляются и другие функции. Постепенно то, без чего мы обходились долгое время, становится незаменимым, рассказала агентству "Прайм" директор по маркетингу мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова.Особо востребованы приложения банков — этот софт позволяет увидеть состояние счета, отследить и провести необходимые платежи. Почти каждому пользователю необходим личный кабинет в приложении мобильного оператора. Все больше людей по достоинству оценивают удобный браузер, навигатор, приложение службы такси, фоторедакторы и другие.Приложения позволяют читать книги, записываться к врачу, подавать необходимые заявления в госорганы и многое другое."С развитием технологий и смартфонов появляется возможность устанавливать приложения под все основные задачи, которые теперь можно решать с помощью мобильного телефона", — заключила Алдиярова.
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гаухар алдиярова, gem4me, россия, смартфоны, технологии, общество

Названы приложения, без которых вашему телефону уже не обойтись

02:15 01.06.2021
 
CC0 / Foundry / Смартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
CC0 / Foundry /
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Наряду с привычными приложениями для общения — мессенджерами и соцсетями — у современных смартфонов появляются и другие функции. Постепенно то, без чего мы обходились долгое время, становится незаменимым, рассказала агентству "Прайм" директор по маркетингу мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова.
"Все зависит от потребностей конкретного человека — пользователь может загрузить необходимые приложения для работы, поездок или для повседневной жизни", — добавляет она.
Особо востребованы приложения банков — этот софт позволяет увидеть состояние счета, отследить и провести необходимые платежи. Почти каждому пользователю необходим личный кабинет в приложении мобильного оператора. Все больше людей по достоинству оценивают удобный браузер, навигатор, приложение службы такси, фоторедакторы и другие.
Приложения позволяют читать книги, записываться к врачу, подавать необходимые заявления в госорганы и многое другое.
"С развитием технологий и смартфонов появляется возможность устанавливать приложения под все основные задачи, которые теперь можно решать с помощью мобильного телефона", — заключила Алдиярова.
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Гаухар АлдияроваGem4meРоссияСмартфоныТехнологииОбщество
 
 
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