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Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.06.2021
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам онлайн-встречи с главами внешнеполитических ведомств стран БРИКС. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:12
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брикс
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам онлайн-встречи с главами внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Участники обменялись мнениями о борьбе с пандемией, обсудили устойчивое развитие и противодействие терроризму, а также пути расширения сотрудничества.На переговорах председательствовал министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар.
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LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам встречи БРИКС
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видео, брикс, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам онлайн-встречи с главами внешнеполитических ведомств стран БРИКС.
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Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС. Прямая трансляция

16:12 01.06.2021 (обновлено: 16:16 01.06.2021)
 
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам онлайн-встречи с главами внешнеполитических ведомств стран БРИКС.
Участники обменялись мнениями о борьбе с пандемией, обсудили устойчивое развитие и противодействие терроризму, а также пути расширения сотрудничества.
На переговорах председательствовал министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар.


 
БРИКССергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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