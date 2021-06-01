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Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.06.2021
Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам онлайн-встречи с главами внешнеполитических ведомств стран БРИКС. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:12
2021-06-01T16:12
2021-06-01T16:16
брикс
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам онлайн-встречи с главами внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Участники обменялись мнениями о борьбе с пандемией, обсудили устойчивое развитие и противодействие терроризму, а также пути расширения сотрудничества.На переговорах председательствовал министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар.
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LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам встречи БРИКС
LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам встречи БРИКС
2021-06-01T16:12
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PT31M17S
РИА Новости
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видео, брикс, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика