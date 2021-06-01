https://ria.ru/20210601/press-konferentsiya-1735039559.html

Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС. Прямая трансляция

Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС. Прямая трансляция - РИА Новости, 01.06.2021

Пресс-конференция Лаврова по итогам встречи глав МИД стран БРИКС. Прямая трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам онлайн-встречи с главами внешнеполитических ведомств стран БРИКС. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:12

2021-06-01T16:12

2021-06-01T16:16

брикс

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735101027_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_919aca5c590d07ab999b2fd744e38fa9.jpg

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам онлайн-встречи с главами внешнеполитических ведомств стран БРИКС. Участники обменялись мнениями о борьбе с пандемией, обсудили устойчивое развитие и противодействие терроризму, а также пути расширения сотрудничества.На переговорах председательствовал министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам встречи БРИКС LIVE: Пресс-конференция Сергея Лаврова по итогам встречи БРИКС 2021-06-01T16:12 true PT31M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, брикс, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика