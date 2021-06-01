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На Камчатке крановщик спас строителей во время пожара
На Камчатке крановщик спас строителей во время пожара - РИА Новости, 01.06.2021
На Камчатке крановщик спас строителей во время пожара
Крановщик спас четырех рабочих, которые оказались на крыше загоревшейся на Камчатке строящейся школы, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T08:25
2021-06-01T11:38
хорошие новости
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн — РИА Новости. Крановщик спас четырех рабочих, которые оказались на крыше загоревшейся на Камчатке строящейся школы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как автомобильный строительный кран поднимает с задымленной стройки конструкцию с человеком внутри.В МЧС уточнили, что крановщик эвакуировал людей до того, как на место прибыли спасатели.Пожар на территории строящегося корпуса школы № 33 в Петропавловске-Камчатском начался около 09:30 по местному времени. Горели первый и второй этажи здания. По предварительным данным, пострадали трое строителей — они отравились угарным газом. Госпитализация им не потребовалась, всех троих отправили на амбулаторное лечение.По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров, сгорели строительные материалы, полистирол, утеплитель, битум, повреждены пластиковые окна. Причина возгорания пока выясняется, но в краевом правительстве допустили, что оно могло произойти из-за нарушения технологии производства работ. Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку качеству материалов, в том числе на предмет огнестойкости, а также соблюдению техники безопасности при проведении монтажных работ.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия

На Камчатке крановщик спас строителей во время пожара

08:25 01.06.2021 (обновлено: 11:38 01.06.2021)
 
© Фото : Главное управление МЧС России по Камчатскому краюТушение пожара в здании строящейся школы на Камчатке, 1 июня 2021
Тушение пожара в здании строящейся школы на Камчатке, 1 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : Главное управление МЧС России по Камчатскому краю
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн — РИА Новости. Крановщик спас четырех рабочих, которые оказались на крыше загоревшейся на Камчатке строящейся школы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как автомобильный строительный кран поднимает с задымленной стройки конструкцию с человеком внутри.
В МЧС уточнили, что крановщик эвакуировал людей до того, как на место прибыли спасатели.
Пожар на территории строящегося корпуса школы № 33 в Петропавловске-Камчатском начался около 09:30 по местному времени. Горели первый и второй этажи здания. По предварительным данным, пострадали трое строителей — они отравились угарным газом. Госпитализация им не потребовалась, всех троих отправили на амбулаторное лечение.
По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров, сгорели строительные материалы, полистирол, утеплитель, битум, повреждены пластиковые окна.
Причина возгорания пока выясняется, но в краевом правительстве допустили, что оно могло произойти из-за нарушения технологии производства работ. Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку качеству материалов, в том числе на предмет огнестойкости, а также соблюдению техники безопасности при проведении монтажных работ.
 
Хорошие новостиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
 
 
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