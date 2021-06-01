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На Камчатке крановщик спас строителей во время пожара

На Камчатке крановщик спас строителей во время пожара - РИА Новости, 01.06.2021

На Камчатке крановщик спас строителей во время пожара

Крановщик спас четырех рабочих, которые оказались на крыше загоревшейся на Камчатке строящейся школы, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T08:25

2021-06-01T08:25

2021-06-01T11:38

хорошие новости

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн — РИА Новости. Крановщик спас четырех рабочих, которые оказались на крыше загоревшейся на Камчатке строящейся школы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как автомобильный строительный кран поднимает с задымленной стройки конструкцию с человеком внутри.В МЧС уточнили, что крановщик эвакуировал людей до того, как на место прибыли спасатели.Пожар на территории строящегося корпуса школы № 33 в Петропавловске-Камчатском начался около 09:30 по местному времени. Горели первый и второй этажи здания. По предварительным данным, пострадали трое строителей — они отравились угарным газом. Госпитализация им не потребовалась, всех троих отправили на амбулаторное лечение.По данным МЧС, площадь пожара составила 200 квадратных метров, сгорели строительные материалы, полистирол, утеплитель, битум, повреждены пластиковые окна. Причина возгорания пока выясняется, но в краевом правительстве допустили, что оно могло произойти из-за нарушения технологии производства работ. Прокуратура начала проверку, в ходе которой даст оценку качеству материалов, в том числе на предмет огнестойкости, а также соблюдению техники безопасности при проведении монтажных работ.

камчатский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия