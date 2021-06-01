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В США назвали ошибку, из-за которой не могут победить Россию

В США назвали ошибку, из-за которой не могут победить Россию - РИА Новости, 02.06.2021

В США назвали ошибку, из-за которой не могут победить Россию

Из-за внутреннего раскола США не смогут "разгромить" Россию или Китай, заявил американский политолог и публицист Роберт Каплан в статье для Project Syndicate. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-01T21:40

2021-06-01T21:40

2021-06-02T00:00

россия

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холодная война (1946-1991)

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В США назвали ошибку, из-за которой не могут победить Россию

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Из-за внутреннего раскола США не смогут "разгромить" Россию или Китай, заявил американский политолог и публицист Роберт Каплан в статье для Project Syndicate. При этом, по его мнению, в XX веке Вашингтон одержал "триумфальную победу" над СССР. Сам Советский Союз автор статьи назвал империей.Причиной "успехов" США в XX веке Каплан назвал политическое единство внутри страны. По его мнению, Вашингтон использовал озабоченность правами человека в качестве инструмента внешней политики, именно это могло объединить представителей страны.Однако в настоящее время, как отметил политолог, США неспособны занять позицию лидера."Политический центр был утрачен, <…> Америка не будет иметь убедительной концепции глобального лидерства, которая могла бы выиграть в конкуренции с Китаем и Россией", — написал он.Тем не менее автор статьи признал, что для США "права человека" являются важным рычагом внешнеполитического воздействия на третьи страны. По словам политолога, для США будет невыгоден сценарий, при котором Вашингтон "не сможет апеллировать к базовым ценностям союзников".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20191203/1561934218.html

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россия, вторая мировая война (1939-1945), холодная война (1946-1991), ссср, сша, в мире