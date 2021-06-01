Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/politolog-1735167802.html
В США назвали ошибку, из-за которой не могут победить Россию
В США назвали ошибку, из-за которой не могут победить Россию - РИА Новости, 02.06.2021
В США назвали ошибку, из-за которой не могут победить Россию
Из-за внутреннего раскола США не смогут "разгромить" Россию или Китай, заявил американский политолог и публицист Роберт Каплан в статье для Project Syndicate. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-01T21:40
2021-06-02T00:00
россия
вторая мировая война (1939-1945)
холодная война (1946-1991)
ссср
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В США назвали ошибку, из-за которой не могут победить Россию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592980166_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_88da4b39115158feea93093670a5af1e.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Из-за внутреннего раскола США не смогут "разгромить" Россию или Китай, заявил американский политолог и публицист Роберт Каплан в статье для Project Syndicate. При этом, по его мнению, в XX веке Вашингтон одержал "триумфальную победу" над СССР. Сам Советский Союз автор статьи назвал империей.Причиной "успехов" США в XX веке Каплан назвал политическое единство внутри страны. По его мнению, Вашингтон использовал озабоченность правами человека в качестве инструмента внешней политики, именно это могло объединить представителей страны.Однако в настоящее время, как отметил политолог, США неспособны занять позицию лидера."Политический центр был утрачен, &lt;…&gt; Америка не будет иметь убедительной концепции глобального лидерства, которая могла бы выиграть в конкуренции с Китаем и Россией", — написал он.Тем не менее автор статьи признал, что для США "права человека" являются важным рычагом внешнеполитического воздействия на третьи страны. По словам политолога, для США будет невыгоден сценарий, при котором Вашингтон "не сможет апеллировать к базовым ценностям союзников".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20191203/1561934218.html
https://ria.ru/20210518/zanaves-1732740768.html
россия
ссср
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592980166_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_82aebf5fbe203028173bf2759d103f80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, вторая мировая война (1939-1945), холодная война (1946-1991), ссср, сша, в мире

В США назвали ошибку, из-за которой не могут победить Россию

21:40 01.06.2021 (обновлено: 00:00 02.06.2021)
 
© AP Photo / Susan WalshАмериканский флаг в здании Капитолия в Вашингтоне
Американский флаг в здании Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Из-за внутреннего раскола США не смогут "разгромить" Россию или Китай, заявил американский политолог и публицист Роберт Каплан в статье для Project Syndicate.
При этом, по его мнению, в XX веке Вашингтон одержал "триумфальную победу" над СССР. Сам Советский Союз автор статьи назвал империей.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.12.2019
3 декабря 2019, 22:14
В США объяснили, почему победили СССР, но не Россию и Китай
Причиной "успехов" США в XX веке Каплан назвал политическое единство внутри страны. По его мнению, Вашингтон использовал озабоченность правами человека в качестве инструмента внешней политики, именно это могло объединить представителей страны.
Однако в настоящее время, как отметил политолог, США неспособны занять позицию лидера.
"Политический центр был утрачен, <…> Америка не будет иметь убедительной концепции глобального лидерства, которая могла бы выиграть в конкуренции с Китаем и Россией", — написал он.
Тем не менее автор статьи признал, что для США "права человека" являются важным рычагом внешнеполитического воздействия на третьи страны. По словам политолога, для США будет невыгоден сценарий, при котором Вашингтон "не сможет апеллировать к базовым ценностям союзников".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 08:51
Тоска по железному занавесу: Европа мечтает о новой холодной войне
 
РоссияВторая мировая война (1939-1945)Холодная война (1946-1991)СССРСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния