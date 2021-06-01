В Подмосковье больница выдала родным для похорон тело чужого человека
11:43 01.06.2021 (обновлено: 18:00 01.06.2021)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. СК проверит информацию о том, что в подмосковном Солнечногорске в медицинском учреждении родственникам на захоронение передали чужого человека, сообщила помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
"31 мая на одном из информационных порталов была опубликована статья о том, что в медицинском учреждении Солнечногорска в следствии халатности, допущенной медицинским персоналом, перепутали пациента и родственникам на захоронение был выдан чужой человек. При этом сам мужчина оказался жив и продолжает находиться в больнице, о чем впоследствии было сообщено его родным. По данному факту следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУСК по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.
Она отметила, что в рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в статье, а также действиям ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Позже в СУ СК сообщили, что по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность).