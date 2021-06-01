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В Подмосковье больница выдала родным для похорон тело чужого человека
В Подмосковье больница выдала родным для похорон тело чужого человека - РИА Новости, 01.06.2021
В Подмосковье больница выдала родным для похорон тело чужого человека
СК проверит информацию о том, что в подмосковном Солнечногорске в медицинском учреждении родственникам на захоронение передали чужого человека, сообщила... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:43
2021-06-01T18:00
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
солнечногорск
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. СК проверит информацию о том, что в подмосковном Солнечногорске в медицинском учреждении родственникам на захоронение передали чужого человека, сообщила помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий."31 мая на одном из информационных порталов была опубликована статья о том, что в медицинском учреждении Солнечногорска в следствии халатности, допущенной медицинским персоналом, перепутали пациента и родственникам на захоронение был выдан чужой человек. При этом сам мужчина оказался жив и продолжает находиться в больнице, о чем впоследствии было сообщено его родным. По данному факту следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУСК по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.Она отметила, что в рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в статье, а также действиям ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Позже в СУ СК сообщили, что по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность).
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московская область (подмосковье)
солнечногорск
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия

В Подмосковье больница выдала родным для похорон тело чужого человека

11:43 01.06.2021 (обновлено: 18:00 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. СК проверит информацию о том, что в подмосковном Солнечногорске в медицинском учреждении родственникам на захоронение передали чужого человека, сообщила помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.
"31 мая на одном из информационных порталов была опубликована статья о том, что в медицинском учреждении Солнечногорска в следствии халатности, допущенной медицинским персоналом, перепутали пациента и родственникам на захоронение был выдан чужой человек. При этом сам мужчина оказался жив и продолжает находиться в больнице, о чем впоследствии было сообщено его родным. По данному факту следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУСК по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.
Она отметила, что в рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в статье, а также действиям ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Позже в СУ СК сообщили, что по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность).
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)СолнечногорскПроисшествия
 
 
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