https://ria.ru/20210601/pokhorony-1735063459.html

В Подмосковье больница выдала родным для похорон тело чужого человека

В Подмосковье больница выдала родным для похорон тело чужого человека - РИА Новости, 01.06.2021

В Подмосковье больница выдала родным для похорон тело чужого человека

СК проверит информацию о том, что в подмосковном Солнечногорске в медицинском учреждении родственникам на захоронение передали чужого человека, сообщила... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:43

2021-06-01T11:43

2021-06-01T18:00

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

солнечногорск

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. СК проверит информацию о том, что в подмосковном Солнечногорске в медицинском учреждении родственникам на захоронение передали чужого человека, сообщила помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий."31 мая на одном из информационных порталов была опубликована статья о том, что в медицинском учреждении Солнечногорска в следствии халатности, допущенной медицинским персоналом, перепутали пациента и родственникам на захоронение был выдан чужой человек. При этом сам мужчина оказался жив и продолжает находиться в больнице, о чем впоследствии было сообщено его родным. По данному факту следственным отделом по городу Солнечногорску ГСУСК по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.Она отметила, что в рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в статье, а также действиям ответственных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Позже в СУ СК сообщили, что по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения медицинским персоналом больницы своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность).

https://ria.ru/20190407/1552426455.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), солнечногорск, происшествия