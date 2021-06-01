https://ria.ru/20210601/pogoda-1735033951.html

Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

Москвичам рассказали о погоде в первый день лета - РИА Новости, 01.06.2021

Москвичам рассказали о погоде в первый день лета

Первый день лета в Москве ожидается облачным, без осадков, температура повысится до плюс 19, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T07:51

2021-06-01T07:51

2021-06-01T07:51

михаил леус

москва

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первый день лета в Москве ожидается облачным, без осадков, температура повысится до плюс 19, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер северный 3-8 метра в секунду, атмосферное давление слабо повышается, и к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

https://ria.ru/20210531/leto-1734984655.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, москва, общество