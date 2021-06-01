https://ria.ru/20210601/pogoda-1735033951.html
Москвичам рассказали о погоде в первый день лета
Москвичам рассказали о погоде в первый день лета - РИА Новости, 01.06.2021
Москвичам рассказали о погоде в первый день лета
Первый день лета в Москве ожидается облачным, без осадков, температура повысится до плюс 19, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T07:51
2021-06-01T07:51
2021-06-01T07:51
михаил леус
москва
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Первый день лета в Москве ожидается облачным, без осадков, температура повысится до плюс 19, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Ветер северный 3-8 метра в секунду, атмосферное давление слабо повышается, и к вечеру барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.
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михаил леус, москва, общество