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Поезд "Безопасность детства" запустили на Арбатско-Покровской линии метро
Поезд "Безопасность детства" запустили на Арбатско-Покровской линии метро - РИА Новости, 01.06.2021
Поезд "Безопасность детства" запустили на Арбатско-Покровской линии метро
Поезд "Безопасность детства" запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщил журналистам глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:37
2021-06-01T10:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
россия
анна кузнецова
максим ликсутов
москва
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Поезд "Безопасность детства" запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщил журналистам глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов."Для нас для всех, для многих москвичей, сегодня праздник - День защиты детей. Конечно, московский транспорт, правительство Москвы не могло остаться в стороне от этого замечательного события. Для это мы вместе с (уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Кузнецовой – ред.) Анной Юрьевной подготовили такой поезд, который впервые за всю историю метро начнет курсировать с сегодняшнего дня на Арбатско-Покровской линии. Цель – напомнить и взрослым, и детям, и гостям города о том, что безопасность в городе, безопасность на транспорте и все, что связано с детской безопасностью – это вопросы первоочередного внимания, в первую очередь, взрослых. Поэтому мы постарались... сделать так, чтобы поезд говорил понятным языком с детьми, понятными героями и чтобы эти надписи и герои вызывали приятные ассоциации", - рассказал Ликсутов.Он отметил, что каждый день в московском транспорте дети совершают порядка 600 тысяч поездок. Также он подчеркнул, что благодаря системе распознавания лиц были найдены 26 детей, которые потерялись, не смогли найти дорогу или отстали от взрослых."Сегодня мы с детьми зашли, проинспектировали, узнали всех героев, читали надписи и сделали заключение о том, что это очень полезно. Любимые детские герои учат безопасному поведению, что нужно каску надевать, когда едешь, например, на самокате, как нужно вести себя на воде, как нужно вести себя в незнакомом месте. Родители отметили еще одну интересную опцию, что когда едешь в таком вагоне, детям не нужно планшет доставать. Дети читают надписи, интересуются, смотрят по сторонам", - рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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россия, анна кузнецова, максим ликсутов , москва, общество

Поезд "Безопасность детства" запустили на Арбатско-Покровской линии метро

10:37 01.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТематический поезд "Безопасность детства" в депо московского метрополитена
Тематический поезд Безопасность детства в депо московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Поезд "Безопасность детства" запустили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы, сообщил журналистам глава транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.
"Для нас для всех, для многих москвичей, сегодня праздник - День защиты детей. Конечно, московский транспорт, правительство Москвы не могло остаться в стороне от этого замечательного события. Для это мы вместе с (уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Кузнецовой – ред.) Анной Юрьевной подготовили такой поезд, который впервые за всю историю метро начнет курсировать с сегодняшнего дня на Арбатско-Покровской линии. Цель – напомнить и взрослым, и детям, и гостям города о том, что безопасность в городе, безопасность на транспорте и все, что связано с детской безопасностью – это вопросы первоочередного внимания, в первую очередь, взрослых. Поэтому мы постарались... сделать так, чтобы поезд говорил понятным языком с детьми, понятными героями и чтобы эти надписи и герои вызывали приятные ассоциации", - рассказал Ликсутов.
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Он отметил, что каждый день в московском транспорте дети совершают порядка 600 тысяч поездок. Также он подчеркнул, что благодаря системе распознавания лиц были найдены 26 детей, которые потерялись, не смогли найти дорогу или отстали от взрослых.
"Сегодня мы с детьми зашли, проинспектировали, узнали всех героев, читали надписи и сделали заключение о том, что это очень полезно. Любимые детские герои учат безопасному поведению, что нужно каску надевать, когда едешь, например, на самокате, как нужно вести себя на воде, как нужно вести себя в незнакомом месте. Родители отметили еще одну интересную опцию, что когда едешь в таком вагоне, детям не нужно планшет доставать. Дети читают надписи, интересуются, смотрят по сторонам", - рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниРоссияАнна КузнецоваМаксим ЛиксутовМоскваОбщество
 
 
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