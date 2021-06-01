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ЕС обратился к России после задержания экс-главы "Открытой России"*
ЕС обратился к России после задержания экс-главы "Открытой России"* - РИА Новости, 01.06.2021
ЕС обратился к России после задержания экс-главы "Открытой России"*
Европейский союз призвал власти России освободить задержанного экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, а также отменить закон о нежелательных... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T21:24
2021-06-01T21:58
россия
открытая россия
юкос
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михаил ходорковский
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сша
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Европейский союз призвал власти России освободить задержанного экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, а также отменить закон о нежелательных организациях, говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Питера Стано."Этот случай не единичен, он подтверждает продолжающуюся тенденцию на сужение пространства в России для гражданского общества, оппозиции и критики власти, а также для независимых СМИ. ЕС призывает российские власти немедленно и без всяких условий освободить Андрея Пивоварова", - говорится в документе.При этом в Евросоюзе также призывают "российские власти отменить закон о "нежелательных организациях".Защита Пивоварова накануне сообщила РИА Новости, что его задержали в петербургском аэропорту Пулково по делу об участии в нежелательной организации. Сам Пивоваров в своем Telegram-канале отмечал, что его сняли с самолета, который уже выехал на взлетную полосу.Утром во вторник другой источник РИА Новости в правоохранительном блоке региона рассказал, что в среду в одном из краснодарских судов планируется заседание по делу Пивоварова, предположительно, по избранию последнему меры пресечения. Адвокат, представляющий интересы задержанного, сообщил, что следствие намерено просить суд избрать Пивоварову меру пресечения в виде заключения под стражу (в СИЗО).По данным следствия, в августе 2020 года Пивоваров, будучи участником нежелательной организации, разместил в открытом доступе "сведения агитационного характера в ее поддержку". При этом до этого он неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности (это необходимое условие для возбуждения уголовного дела по такой статье). Ему грозит от двух до шести лет заключения.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США)* и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)*.По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".*Организация, признанная нежелательной в России
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россия, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, великобритания, сша, в мире

ЕС обратился к России после задержания экс-главы "Открытой России"*

21:24 01.06.2021 (обновлено: 21:58 01.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Владислав Постников / Андрей Пивоваров
Андрей Пивоваров - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
CC BY 4.0 / Владислав Постников /
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БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Европейский союз призвал власти России освободить задержанного экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, а также отменить закон о нежелательных организациях, говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Питера Стано.
"Этот случай не единичен, он подтверждает продолжающуюся тенденцию на сужение пространства в России для гражданского общества, оппозиции и критики власти, а также для независимых СМИ. ЕС призывает российские власти немедленно и без всяких условий освободить Андрея Пивоварова", - говорится в документе.
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При этом в Евросоюзе также призывают "российские власти отменить закон о "нежелательных организациях".
Защита Пивоварова накануне сообщила РИА Новости, что его задержали в петербургском аэропорту Пулково по делу об участии в нежелательной организации. Сам Пивоваров в своем Telegram-канале отмечал, что его сняли с самолета, который уже выехал на взлетную полосу.
Утром во вторник другой источник РИА Новости в правоохранительном блоке региона рассказал, что в среду в одном из краснодарских судов планируется заседание по делу Пивоварова, предположительно, по избранию последнему меры пресечения. Адвокат, представляющий интересы задержанного, сообщил, что следствие намерено просить суд избрать Пивоварову меру пресечения в виде заключения под стражу (в СИЗО).
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По данным следствия, в августе 2020 года Пивоваров, будучи участником нежелательной организации, разместил в открытом доступе "сведения агитационного характера в ее поддержку". При этом до этого он неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности (это необходимое условие для возбуждения уголовного дела по такой статье). Ему грозит от двух до шести лет заключения.
Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США)* и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)*.
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По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".
*Организация, признанная нежелательной в России
 
РоссияОткрытая РоссияЮКОСГенеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийВеликобританияСШАВ мире
 
 
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