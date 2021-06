https://ria.ru/20210601/pivovarov-1735166873.html

ЕС обратился к России после задержания экс-главы "Открытой России"*

ЕС обратился к России после задержания экс-главы "Открытой России"* - РИА Новости, 01.06.2021

ЕС обратился к России после задержания экс-главы "Открытой России"*

Европейский союз призвал власти России освободить задержанного экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, а также отменить закон о нежелательных... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T21:24

2021-06-01T21:24

2021-06-01T21:58

россия

открытая россия

юкос

генеральная прокуратура рф

михаил ходорковский

великобритания

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735059846_0:348:1801:1361_1920x0_80_0_0_694d1b99cebe597eb89b6dcf9908c177.jpg

БРЮССЕЛЬ, 1 июн - РИА Новости. Европейский союз призвал власти России освободить задержанного экс-директора "Открытой России"* Андрея Пивоварова, а также отменить закон о нежелательных организациях, говорится в распространенном заявлении официального представителя внешнеполитической службы Евросоюза Питера Стано."Этот случай не единичен, он подтверждает продолжающуюся тенденцию на сужение пространства в России для гражданского общества, оппозиции и критики власти, а также для независимых СМИ. ЕС призывает российские власти немедленно и без всяких условий освободить Андрея Пивоварова", - говорится в документе.При этом в Евросоюзе также призывают "российские власти отменить закон о "нежелательных организациях".Защита Пивоварова накануне сообщила РИА Новости, что его задержали в петербургском аэропорту Пулково по делу об участии в нежелательной организации. Сам Пивоваров в своем Telegram-канале отмечал, что его сняли с самолета, который уже выехал на взлетную полосу.Утром во вторник другой источник РИА Новости в правоохранительном блоке региона рассказал, что в среду в одном из краснодарских судов планируется заседание по делу Пивоварова, предположительно, по избранию последнему меры пресечения. Адвокат, представляющий интересы задержанного, сообщил, что следствие намерено просить суд избрать Пивоварову меру пресечения в виде заключения под стражу (в СИЗО).По данным следствия, в августе 2020 года Пивоваров, будучи участником нежелательной организации, разместил в открытом доступе "сведения агитационного характера в ее поддержку". При этом до этого он неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в ее деятельности (это необходимое условие для возбуждения уголовного дела по такой статье). Ему грозит от двух до шести лет заключения.Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в РФ работу трех иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией"*: OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия", Великобритания)*, Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США)* и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания)*.По мнению прокуратуры, эти организации, созданные по инициативе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, осуществляют в России "специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих выборов, признания их итогов нелегитимными".*Организация, признанная нежелательной в России

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

россия

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, великобритания, сша, в мире