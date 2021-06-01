В ДНР обвинили Киев в затягивании времени на переговорах по Донбассу
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку и допустил перенос площадки для переговоров из Белоруссии в Швецию. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск.
"Своими предложениями о смене переговорной площадки Украина явно старается затянуть время. Рассчитывая на создание более благоприятных для себя условий, позволяющих переломить ситуацию по Донбассу, и всё ещё надеясь на поддержку западных стран, официальный Киев устраивает откровенную вакханалию", - заявил во вторник РИА Новости Кныш.
Он напомнил, что уже год из-за пандемии коронавируса переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе проходят исключительно в режиме видеоконференции.
"Было бы целесообразно в дальнейшем и вовсе оставить переговорный процесс в формате онлайн-дискуссии. На мой взгляд, это позволит сэкономить время и снизить затраты, особенно учитывая откровенную непродуктивность переговоров на протяжении нескольких последних лет из-за нежелания украинской стороны вести хоть более-менее конструктивный диалог. Когда у сторон есть искреннее желание разрешить конфликт, то преградой этому не станет и онлайн-формат", - отметил депутат.
"Если одна из сторон постоянно выдвигает одно за другим несуразные требования, любыми путями пытаясь "прогнуть" ситуацию под себя, то тут не поможет ни смена участников переговоров, ни смена места их проведения. Так и хочется процитировать: "А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь", - добавил Кныш.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.