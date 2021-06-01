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В ДНР обвинили Киев в затягивании времени на переговорах по Донбассу
В ДНР обвинили Киев в затягивании времени на переговорах по Донбассу - РИА Новости, 01.06.2021
В ДНР обвинили Киев в затягивании времени на переговорах по Донбассу
Киев, предлагая сменить переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, пытается затянуть время в вопросе выполнения минских соглашений, считает... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:43
2021-06-01T17:43
алексей резников
луганская народная республика
леонид кравчук
донецк (донецкая область)
киев
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Киев, предлагая сменить переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, пытается затянуть время в вопросе выполнения минских соглашений, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Максим Кныш.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку и допустил перенос площадки для переговоров из Белоруссии в Швецию. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск.Он напомнил, что уже год из-за пандемии коронавируса переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе проходят исключительно в режиме видеоконференции."Было бы целесообразно в дальнейшем и вовсе оставить переговорный процесс в формате онлайн-дискуссии. На мой взгляд, это позволит сэкономить время и снизить затраты, особенно учитывая откровенную непродуктивность переговоров на протяжении нескольких последних лет из-за нежелания украинской стороны вести хоть более-менее конструктивный диалог. Когда у сторон есть искреннее желание разрешить конфликт, то преградой этому не станет и онлайн-формат", - отметил депутат.Он подчеркнул, что вопрос смены места проведения переговоров должен решаться странами-участниками контактной группы, учитывая мнения Донецка и Луганска."Если одна из сторон постоянно выдвигает одно за другим несуразные требования, любыми путями пытаясь "прогнуть" ситуацию под себя, то тут не поможет ни смена участников переговоров, ни смена места их проведения. Так и хочется процитировать: "А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь", - добавил Кныш.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210601/plan-1735025564.html
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луганская народная республика
донецк (донецкая область)
киев
украина
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алексей резников, луганская народная республика, леонид кравчук, донецк (донецкая область), киев, украина, в мире

В ДНР обвинили Киев в затягивании времени на переговорах по Донбассу

17:43 01.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Киевском районе Донецка
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 июн - РИА Новости. Киев, предлагая сменить переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе, пытается затянуть время в вопросе выполнения минских соглашений, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Максим Кныш.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Минск больше не может быть площадкой для переговоров, нужно искать другую площадку и допустил перенос площадки для переговоров из Белоруссии в Швецию. Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников также заявлял, что Киев не будет отправлять членов своей делегации в контактной группе в Минск.

"Своими предложениями о смене переговорной площадки Украина явно старается затянуть время. Рассчитывая на создание более благоприятных для себя условий, позволяющих переломить ситуацию по Донбассу, и всё ещё надеясь на поддержку западных стран, официальный Киев устраивает откровенную вакханалию", - заявил во вторник РИА Новости Кныш.

Он напомнил, что уже год из-за пандемии коронавируса переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе проходят исключительно в режиме видеоконференции.
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"Было бы целесообразно в дальнейшем и вовсе оставить переговорный процесс в формате онлайн-дискуссии. На мой взгляд, это позволит сэкономить время и снизить затраты, особенно учитывая откровенную непродуктивность переговоров на протяжении нескольких последних лет из-за нежелания украинской стороны вести хоть более-менее конструктивный диалог. Когда у сторон есть искреннее желание разрешить конфликт, то преградой этому не станет и онлайн-формат", - отметил депутат.
Он подчеркнул, что вопрос смены места проведения переговоров должен решаться странами-участниками контактной группы, учитывая мнения Донецка и Луганска.
"Если одна из сторон постоянно выдвигает одно за другим несуразные требования, любыми путями пытаясь "прогнуть" ситуацию под себя, то тут не поможет ни смена участников переговоров, ни смена места их проведения. Так и хочется процитировать: "А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь", - добавил Кныш.
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Алексей РезниковЛуганская Народная РеспубликаЛеонид КравчукДонецк (Донецкая область)КиевУкраинаВ мире
 
 
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