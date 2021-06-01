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Блумберг: делегация ФРГ намерена обсудить "Северный поток — 2" в США
Блумберг: делегация ФРГ намерена обсудить "Северный поток — 2" в США - РИА Новости, 01.06.2021
Блумберг: делегация ФРГ намерена обсудить "Северный поток — 2" в США
Немецкая высокопоставленная делегация отправилась в Вашингтон для обсуждения "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на медиагруппу Funke. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T02:30
2021-06-01T10:43
россия
северный поток — 2
германия
сша
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Немецкая высокопоставленная делегация отправилась в Вашингтон для обсуждения "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на медиагруппу Funke.По данным источников Funke в правительственных кругах Соединенных Штатов и Германии, команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон.Возглавляет немецкую делегацию помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер. Они встретятся с помощником президента США Джейкобом Салливаном и американским торговым представителем Кэтрин Тай.Предполагается, что во время визита стороны также обсудят сложности в экономических отношениях. Среди прочего на встрече поднимут вопрос пошлин на импорт стали и алюминия, введенных при экс-президенте США Дональде Трампе."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели ограничительные меры в отношении газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год, в декабре 2020 года. Сейчас проект находится на финальной стадии.
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Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2"
Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2"
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россия, северный поток — 2, германия, сша, в мире

Блумберг: делегация ФРГ намерена обсудить "Северный поток — 2" в США

02:30 01.06.2021 (обновлено: 10:43 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Немецкая высокопоставленная делегация отправилась в Вашингтон для обсуждения "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на медиагруппу Funke.
По данным источников Funke в правительственных кругах Соединенных Штатов и Германии, команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон.
Возглавляет немецкую делегацию помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер. Они встретятся с помощником президента США Джейкобом Салливаном и американским торговым представителем Кэтрин Тай.
Предполагается, что во время визита стороны также обсудят сложности в экономических отношениях. Среди прочего на встрече поднимут вопрос пошлин на импорт стали и алюминия, введенных при экс-президенте США Дональде Трампе.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели ограничительные меры в отношении газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год, в декабре 2020 года. Сейчас проект находится на финальной стадии.
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