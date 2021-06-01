https://ria.ru/20210601/peregovory-1735029402.html
Блумберг: делегация ФРГ намерена обсудить "Северный поток — 2" в США
Блумберг: делегация ФРГ намерена обсудить "Северный поток — 2" в США - РИА Новости, 01.06.2021
Блумберг: делегация ФРГ намерена обсудить "Северный поток — 2" в США
Немецкая высокопоставленная делегация отправилась в Вашингтон для обсуждения "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на медиагруппу Funke. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T02:30
2021-06-01T02:30
2021-06-01T10:43
россия
северный поток — 2
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603765417_202:687:2622:2048_1920x0_80_0_0_78f872cb818b1177c15c7f8f1b437b82.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Немецкая высокопоставленная делегация отправилась в Вашингтон для обсуждения "Северного потока — 2", передает Блумберг со ссылкой на медиагруппу Funke.По данным источников Funke в правительственных кругах Соединенных Штатов и Германии, команда переговорщиков от канцлера Ангелы Меркель отправилась в Вашингтон.Возглавляет немецкую делегацию помощник канцлера по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер и советник по экономическим вопросам Ларс-Хендрик Реллер. Они встретятся с помощником президента США Джейкобом Салливаном и американским торговым представителем Кэтрин Тай.Предполагается, что во время визита стороны также обсудят сложности в экономических отношениях. Среди прочего на встрече поднимут вопрос пошлин на импорт стали и алюминия, введенных при экс-президенте США Дональде Трампе."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели ограничительные меры в отношении газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год, в декабре 2020 года. Сейчас проект находится на финальной стадии.
https://ria.ru/20210530/bayden-1734832041.html
россия
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603765417_313:321:2616:2048_1920x0_80_0_0_4a771ba069666ce71400e216d29c1580.jpg
Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2"
Кадры кораблей и самолета в зоне строительства газопровода "Северный поток - 2"
2021-06-01T02:30
true
PT1M04S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, северный поток — 2, германия, сша, в мире