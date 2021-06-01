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Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии в 2021 году
Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии в 2021 году - РИА Новости, 01.06.2021
Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии в 2021 году
Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января текущего года составил 16 789 рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T00:20
2021-06-01T01:32
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пенсионный фонд рф
счетная палата рф
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января текущего года составил 16 789 рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты.Ведомство напомнило, что индексация страховых выплат неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года составила 6,3 процента.Счетная палата отметила, что по состоянию на 1 января 2021 года число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты составило почти 2,905 миллиона человек, сократившись за год на 0,7 процента."Средний размер доплаты увеличился с 1 980,07 рубля на 1 апреля 2020 года до 2 184,07 рубля на 1 апреля 2021 года", — добавляется в документе.Ведомство также указало, что бюджет Пенсионного фонда за январь-март исполнен с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей. Практически по всем основным доходам объемы поступивших средств в первом квартале 2021 года меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступило 804,144 миллиарда рублей, что на 8,5 процента меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Доля средств федерального бюджета в доходах фонда снизилась до 38,5 процента с 43,5 процента в первом квартале 2020 года, добавило контрольное ведомство.
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россия, пенсии, пенсионный фонд рф, счетная палата рф, общество

Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии в 2021 году

00:20 01.06.2021 (обновлено: 01:32 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января текущего года составил 16 789 рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты.
Ведомство напомнило, что индексация страховых выплат неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года составила 6,3 процента.
"В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля, что на 911,58 рубля (на 5,7 процента) больше, чем на начало 2020 года", — говорится в документе.
Счетная палата отметила, что по состоянию на 1 января 2021 года число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты составило почти 2,905 миллиона человек, сократившись за год на 0,7 процента.
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"Средний размер доплаты увеличился с 1 980,07 рубля на 1 апреля 2020 года до 2 184,07 рубля на 1 апреля 2021 года", — добавляется в документе.
Ведомство также указало, что бюджет Пенсионного фонда за январь-март исполнен с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей. Практически по всем основным доходам объемы поступивших средств в первом квартале 2021 года меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
"Наибольшее снижение приходится на поступления из федерального бюджета, страховых взносов, доходов от использования имущества и на поступления из НПФ", — пояснила Счетная палата.
Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступило 804,144 миллиарда рублей, что на 8,5 процента меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Доля средств федерального бюджета в доходах фонда снизилась до 38,5 процента с 43,5 процента в первом квартале 2020 года, добавило контрольное ведомство.
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