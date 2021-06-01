https://ria.ru/20210601/pensiya-1735022580.html

Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии в 2021 году

Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии в 2021 году - РИА Новости, 01.06.2021

Счетная палата назвала средний размер страховой пенсии в 2021 году

Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января текущего года составил 16 789 рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T00:20

2021-06-01T00:20

2021-06-01T01:32

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счетная палата рф

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января текущего года составил 16 789 рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты.Ведомство напомнило, что индексация страховых выплат неработающим пенсионерам с 1 января 2021 года составила 6,3 процента.Счетная палата отметила, что по состоянию на 1 января 2021 года число пенсионеров-получателей федеральной социальной доплаты составило почти 2,905 миллиона человек, сократившись за год на 0,7 процента."Средний размер доплаты увеличился с 1 980,07 рубля на 1 апреля 2020 года до 2 184,07 рубля на 1 апреля 2021 года", — добавляется в документе.Ведомство также указало, что бюджет Пенсионного фонда за январь-март исполнен с дефицитом в 5,149 миллиарда рублей. Практически по всем основным доходам объемы поступивших средств в первом квартале 2021 года меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года.Из федерального бюджета в бюджет ПФР поступило 804,144 миллиарда рублей, что на 8,5 процента меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Доля средств федерального бюджета в доходах фонда снизилась до 38,5 процента с 43,5 процента в первом квартале 2020 года, добавило контрольное ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/pensii-1732459382.html

https://ria.ru/20210509/pensiya-1731530559.html

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россия, пенсии, пенсионный фонд рф, счетная палата рф, общество