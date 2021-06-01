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Ветхий дом: пенсионерка каждую ночь боится умереть под завалами
Ветхий дом: пенсионерка каждую ночь боится умереть под завалами - РИА Новости, 01.06.2021
Ветхий дом: пенсионерка каждую ночь боится умереть под завалами
Пенсионерка Валерия Замецкене из Калининградской области живет в аварийном муниципальном доме и боится спать, так как из-за разрушающихся балок может оказаться под завалами.
2021-06-01T20:26
2021-06-01T20:26
2021-06-01T20:31
пенсионеры
жилье
калининград
видео
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Добиться нормального жилья взамен этого ей помогают внуки — только вот дело уже тянется более пяти лет. Чтобы произошли хоть какие-то подвижки, пришлось обращаться лично к генеральному прокурору.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ветхий дом: пенсионерка каждую ночь боится умереть под завалами
Пенсионерка Валерия Замецкене из Калининградской области живет аварийном муниципальном доме и боится спать, так как из-за разрушающихся балок может оказаться под завалами. Добиться нормального жилья взамен этого ей помогают внуки – только вот дело уже тянется более пяти лет. Чтобы произошли хоть какие-то подвижки, пришлось обращаться лично к генеральному прокурору.
2021-06-01T20:26
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, пенсионеры, жилье, калининград, видео
Ветхий дом: пенсионерка каждую ночь боится умереть под завалами
Пенсионерка Валерия Замецкене из Калининградской области живет в аварийном муниципальном доме и боится спать, так как из-за разрушающихся балок может оказаться под завалами.
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Ветхий дом: пенсионерка каждую ночь боится умереть под завалами
20:26 01.06.2021 (обновлено: 20:31 01.06.2021)
Пенсионерка Валерия Замецкене из Калининградской области живет в аварийном муниципальном доме и боится спать, так как из-за разрушающихся балок может оказаться под завалами.