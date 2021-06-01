Медведев рассказал, чем "Единая Россия" отличается от КПСС
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Единая Россия" каждый раз подтверждает свой статус правящей партии на выборах, в отличие от КПСС, которая в своё время была основой политической системы СССР и не имела конкурентов, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев в интервью "Коммерсанту".
Отвечая на вопрос о сходстве "Единой России" с компартией СССР, он отметил, что "КПСС на самом деле, конечно, не была партией".
"У КПСС действительно была особая миссия, особая роль, которая в конечном счете, скажем по-честному, для нее и вышла боком. Она была основой политической системы, частью государства, но в какой-то момент в силу тех процессов, которые в Советском Союзе пошли, попала в конкурентное поле и проиграла — просто потому что к этой конкуренции она была не готова", - сказал Медведев.
По его словам, в случае с "Единой Россией" ситуация абсолютно другая.
"Да, ЕР достаточно давно является правящей партией, но она это право каждый раз подтверждает на выборах. КПСС этого права на выборах не подтверждала, потому что никакой конкуренции не было, ни с кем она не соревновалась. Партия была одна", - добавил он.
Председатель "Единой России" заявил, что "ЕР всегда получает подтверждение своего статуса, даже в весьма непростых условиях и в условиях реальной конкуренции".