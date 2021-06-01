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Медведев рассказал, чем "Единая Россия" отличается от КПСС
Медведев рассказал, чем "Единая Россия" отличается от КПСС - РИА Новости, 01.06.2021
Медведев рассказал, чем "Единая Россия" отличается от КПСС
"Единая Россия" каждый раз подтверждает свой статус правящей партии на выборах, в отличие от КПСС, которая в своё время была основой политической системы СССР и РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T00:23
2021-06-01T00:23
дмитрий медведев
единая россия
кпсс
ссср
политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Единая Россия" каждый раз подтверждает свой статус правящей партии на выборах, в отличие от КПСС, которая в своё время была основой политической системы СССР и не имела конкурентов, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев в интервью "Коммерсанту".Отвечая на вопрос о сходстве "Единой России" с компартией СССР, он отметил, что "КПСС на самом деле, конечно, не была партией".По его словам, в случае с "Единой Россией" ситуация абсолютно другая.Председатель "Единой России" заявил, что "ЕР всегда получает подтверждение своего статуса, даже в весьма непростых условиях и в условиях реальной конкуренции".
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дмитрий медведев, единая россия, кпсс, ссср, политика

Медведев рассказал, чем "Единая Россия" отличается от КПСС

00:23 01.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкВстреча Д.Медведева с предпринимателями
Встреча Д.Медведева с предпринимателями - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Единая Россия" каждый раз подтверждает свой статус правящей партии на выборах, в отличие от КПСС, которая в своё время была основой политической системы СССР и не имела конкурентов, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев в интервью "Коммерсанту".
Отвечая на вопрос о сходстве "Единой России" с компартией СССР, он отметил, что "КПСС на самом деле, конечно, не была партией".
"У КПСС действительно была особая миссия, особая роль, которая в конечном счете, скажем по-честному, для нее и вышла боком. Она была основой политической системы, частью государства, но в какой-то момент в силу тех процессов, которые в Советском Союзе пошли, попала в конкурентное поле и проиграла — просто потому что к этой конкуренции она была не готова", - сказал Медведев.
По его словам, в случае с "Единой Россией" ситуация абсолютно другая.
"Да, ЕР достаточно давно является правящей партией, но она это право каждый раз подтверждает на выборах. КПСС этого права на выборах не подтверждала, потому что никакой конкуренции не было, ни с кем она не соревновалась. Партия была одна", - добавил он.
Председатель "Единой России" заявил, что "ЕР всегда получает подтверждение своего статуса, даже в весьма непростых условиях и в условиях реальной конкуренции".
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев во время интервью представителям СМИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 08:18
Медведев заявил, что у ЕР есть все шансы получить большинство на выборах
 
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияКПСССССРПолитика
 
 
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