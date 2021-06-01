https://ria.ru/20210601/partiya-1735022891.html

Медведев рассказал, чем "Единая Россия" отличается от КПСС

Медведев рассказал, чем "Единая Россия" отличается от КПСС - РИА Новости, 01.06.2021

Медведев рассказал, чем "Единая Россия" отличается от КПСС

"Единая Россия" каждый раз подтверждает свой статус правящей партии на выборах, в отличие от КПСС, которая в своё время была основой политической системы СССР и РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T00:23

2021-06-01T00:23

2021-06-01T00:23

дмитрий медведев

единая россия

кпсс

ссср

политика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Единая Россия" каждый раз подтверждает свой статус правящей партии на выборах, в отличие от КПСС, которая в своё время была основой политической системы СССР и не имела конкурентов, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев в интервью "Коммерсанту".Отвечая на вопрос о сходстве "Единой России" с компартией СССР, он отметил, что "КПСС на самом деле, конечно, не была партией".По его словам, в случае с "Единой Россией" ситуация абсолютно другая.Председатель "Единой России" заявил, что "ЕР всегда получает подтверждение своего статуса, даже в весьма непростых условиях и в условиях реальной конкуренции".

https://ria.ru/20210201/vybory-1595432996.html

ссср

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2021

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дмитрий медведев, единая россия, кпсс, ссср, политика