Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/partii-1735024855.html
Медведев полагает, что со временем в России будет две-три крупные партии
Медведев полагает, что со временем в России будет две-три крупные партии - РИА Новости, 01.06.2021
Медведев полагает, что со временем в России будет две-три крупные партии
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев полагает, что со временем в стране будет 2-3 крупные партии, по его мнению, недопустимо и вредно, если на выборах... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T00:45
2021-06-01T00:45
дмитрий медведев
единая россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155855/83/1558558377_0:430:2048:1582_1920x0_80_0_0_1bebef7e6e65889e107807cb56fa0de6.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев полагает, что со временем в стране будет 2-3 крупные партии, по его мнению, недопустимо и вредно, если на выборах "соревнуются десятки живопырок", а в парламенте в результате невозможно прийти к консенсусу.Он назвал подобное положение дел совершенно нормальным.Медведев упомянул, что в 2012 году способствовал упрощению регистрации политических партий и подписал соответствующий закон."И в этом плане даже мои коллеги по ЕР, и другие крупные партии выражали свои сомнения: "А надо ли так упрощать этот порядок? Не утонем ли мы в этих мелких партиях?" Ну, посмотрите — не утонули, все политические тяжеловесы, все крупные политические партии остались, они работают со своим ядерным электоратом", - добавил он.
https://ria.ru/20210601/podderzhka-1735024681.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155855/83/1558558377_0:632:2048:2168_1920x0_80_0_0_c00a85e9fd5a6babbaa7e28b9b8c3ef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, единая россия, политика

Медведев полагает, что со временем в России будет две-три крупные партии

00:45 01.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
Председатель правительства России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев полагает, что со временем в стране будет 2-3 крупные партии, по его мнению, недопустимо и вредно, если на выборах "соревнуются десятки живопырок", а в парламенте в результате невозможно прийти к консенсусу.
"Я думаю, что рано или поздно структуризация политического поля все равно произойдет и у нас будет несколько крупных партий. Две или три — это вопрос уже конкретной политической практики", - сказал Медведев в интервью "Коммерсанту".
Он назвал подобное положение дел совершенно нормальным.
"Но вот уж чего точно не должно быть и что плохо для страны — это когда соревнуются десятки, извините, живопырок, между ними распределяются голоса, а в результате в парламенте невозможно найти консенсус", - добавил председатель ЕР.
Медведев упомянул, что в 2012 году способствовал упрощению регистрации политических партий и подписал соответствующий закон.
"И в этом плане даже мои коллеги по ЕР, и другие крупные партии выражали свои сомнения: "А надо ли так упрощать этот порядок? Не утонем ли мы в этих мелких партиях?" Ну, посмотрите — не утонули, все политические тяжеловесы, все крупные политические партии остались, они работают со своим ядерным электоратом", - добавил он.
Вывеска Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
00:44
Медведев уверен в способности ЕР нарастить поддержку в период выборов
 
Дмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Диетолог рассказал, какую воду лучше пить
02:01Пушков преподал урок украинскому депутату за "квакающих в Москве жаб"
01:32Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT
01:27Эксперты рассказали, где люди копят на квартиру всю жизнь
01:19Автоюрист оценил возможность штрафов за "зимнюю" резину
01:16В России зафиксировали 300 тысяч нарушений прав детей с начала года
01:15Юрист научил одной фразе, которая поможет разоблачить мошенников
01:14В России вступает в силу запрет на продажу sim-карт вне салонов связи
01:12Госдолг России достиг 19,7 триллиона рублей
01:04В Сети появилась третья часть записей "прослушки Медведчука"
01:03Бывший премьер Украины раскрыл план "расправы" Зеленского над Донбассом
00:54Медведев оценил отношения с США перед встречей Путина и Байдена
00:51Медведев рассказал об отношении к протестующим
00:50Медведев прокомментировал ситуацию с Навальным
00:46Медведев рассказал, что недавно обсуждал с Путиным ряд инициатив ЕР
00:45Медведев полагает, что со временем в России будет две-три крупные партии
00:44Медведев уверен в способности ЕР нарастить поддержку в период выборов
00:43Медведев рассказал, чего ожидает от выборов в Госдуму
00:41Пивоваров заявил, что против него завели дело о нежелательной организации
00:34В России вступает в силу закон о просветительской деятельности
Лента новостейМолния