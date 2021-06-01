https://ria.ru/20210601/partii-1735024855.html

Медведев полагает, что со временем в России будет две-три крупные партии

Медведев полагает, что со временем в России будет две-три крупные партии - РИА Новости, 01.06.2021

Медведев полагает, что со временем в России будет две-три крупные партии

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев полагает, что со временем в стране будет 2-3 крупные партии, по его мнению, недопустимо и вредно, если на выборах... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T00:45

2021-06-01T00:45

2021-06-01T00:45

дмитрий медведев

единая россия

политика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев полагает, что со временем в стране будет 2-3 крупные партии, по его мнению, недопустимо и вредно, если на выборах "соревнуются десятки живопырок", а в парламенте в результате невозможно прийти к консенсусу.Он назвал подобное положение дел совершенно нормальным.Медведев упомянул, что в 2012 году способствовал упрощению регистрации политических партий и подписал соответствующий закон."И в этом плане даже мои коллеги по ЕР, и другие крупные партии выражали свои сомнения: "А надо ли так упрощать этот порядок? Не утонем ли мы в этих мелких партиях?" Ну, посмотрите — не утонули, все политические тяжеловесы, все крупные политические партии остались, они работают со своим ядерным электоратом", - добавил он.

https://ria.ru/20210601/podderzhka-1735024681.html

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дмитрий медведев, единая россия, политика