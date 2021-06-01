Медведев полагает, что со временем в России будет две-три крупные партии
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Дмитрий Медведев
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев полагает, что со временем в стране будет 2-3 крупные партии, по его мнению, недопустимо и вредно, если на выборах "соревнуются десятки живопырок", а в парламенте в результате невозможно прийти к консенсусу.
"Я думаю, что рано или поздно структуризация политического поля все равно произойдет и у нас будет несколько крупных партий. Две или три — это вопрос уже конкретной политической практики", - сказал Медведев в интервью "Коммерсанту".
Он назвал подобное положение дел совершенно нормальным.
"Но вот уж чего точно не должно быть и что плохо для страны — это когда соревнуются десятки, извините, живопырок, между ними распределяются голоса, а в результате в парламенте невозможно найти консенсус", - добавил председатель ЕР.
Медведев упомянул, что в 2012 году способствовал упрощению регистрации политических партий и подписал соответствующий закон.
"И в этом плане даже мои коллеги по ЕР, и другие крупные партии выражали свои сомнения: "А надо ли так упрощать этот порядок? Не утонем ли мы в этих мелких партиях?" Ну, посмотрите — не утонули, все политические тяжеловесы, все крупные политические партии остались, они работают со своим ядерным электоратом", - добавил он.