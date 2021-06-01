https://ria.ru/20210601/oruzhie-1735103413.html

В Татарстане предлагают увеличить возраст приобретения оружия до 21 года

В Татарстане предлагают увеличить возраст приобретения оружия до 21 года - РИА Новости, 01.06.2021

В Татарстане предлагают увеличить возраст приобретения оружия до 21 года

Комитет Госсовета Татарстана по законности и правопорядку выступил с законодательной инициативой повысить с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:04

2021-06-01T15:04

2021-06-01T15:04

республика татарстан

госсовет татарстана

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156057/92/1560579229_0:198:2937:1850_1920x0_80_0_0_6b40c42234503d1aa323082044d6e5cb.jpg

КАЗАНЬ, 1 июн – РИА Новости. Комитет Госсовета Татарстана по законности и правопорядку выступил с законодательной инициативой повысить с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение оружия, и увеличить размер штрафов за нарушение правил хранения оружия, сообщает пресс-служба парламента.После массового убийства в Керченском политехническом колледже в 2018 году татарстанские парламентарии уже предлагали увеличить возраст для покупки оружия до 21 года. Соответствующую законодательную инициативу Госсовет Татарстана направил в Госдуму, но она была отклонена. После трагедии в гимназии №175 Казани депутаты вновь вернулись к данной проблеме."Законопроектом "О внесении изменений в статью 13 федерального закона "Об оружии" повышается с 18 до 21 года возраст, дающий право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов Российской Федерации или казачьей формой", - говорится в сообщении.Данные требования, по мнению татарстанских парламентариев, не должны распространяться на граждан, проходящих военную службу, а также службу в государственных военизированных организациях и имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции. Они сохраняют право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения до достижения возраста 21 года.Депутаты также считают необходимым предоставить право владения гладкоствольным длинноствольным оружием лишь тем, кто ранее в течение пяти лет уже владел оружием ограниченного поражения. Длинноствольное полуавтоматическое оружие депутаты предлагают оставить только в арсенале профессиональных охотников или спортсменов высокого класса.Соответствующие изменения депутаты регионального парламента предложили внести и в КоАП РФ. В частности, предлагается увеличить размер штрафов (с 500 до 5000 рублей) за нарушение правил хранения оружия и ввести возможность его конфискации в случае ношения лицом в состоянии опьянения или невыполнения законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования.Разработанные законодательные инициативы будут рассмотрены на ближайшем заседании парламента республики и после их принятия направлены в Госдуму РФ.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

https://ria.ru/20210525/tatarstan-1733886613.html

https://ria.ru/20210421/tatarstan-1729204643.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госсовет татарстана, казань