https://ria.ru/20210601/opasnost-1735057599.html

Оранжевый уровень дорожной опасности объявлен в Подмосковье

Оранжевый уровень дорожной опасности объявлен в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2021

Оранжевый уровень дорожной опасности объявлен в Подмосковье

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендовало пешеходам быть предельно внимательными на пешеходных переходах, а водителям... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:18

2021-06-01T11:18

2021-06-01T11:18

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендовало пешеходам быть предельно внимательными на пешеходных переходах, а водителям не превышать скорость и быть аккуратными за рулем."По прогнозу синоптиков, в Подмосковье в ночные и утренние часы 1 и 2 июня ожидаются заморозки до минус двух градусов по цельсию. В регионе объявлен оранжевый уровень дорожной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20210531/pogoda-1734922368.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), общество