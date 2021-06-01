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Оранжевый уровень дорожной опасности объявлен в Подмосковье
Оранжевый уровень дорожной опасности объявлен в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2021
Оранжевый уровень дорожной опасности объявлен в Подмосковье
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендовало пешеходам быть предельно внимательными на пешеходных переходах, а водителям... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:18
2021-06-01T11:18
2021-06-01T11:18
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендовало пешеходам быть предельно внимательными на пешеходных переходах, а водителям не превышать скорость и быть аккуратными за рулем."По прогнозу синоптиков, в Подмосковье в ночные и утренние часы 1 и 2 июня ожидаются заморозки до минус двух градусов по цельсию. В регионе объявлен оранжевый уровень дорожной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы.
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