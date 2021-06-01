https://ria.ru/20210601/obuchenie-1735087570.html

Студенты "Школы фермера" освоят современные методы ведения хозяйства

Студенты "Школы фермера" освоят современные методы ведения хозяйства - РИА Новости, 01.06.2021

Студенты "Школы фермера" освоят современные методы ведения хозяйства

Набор потенциальных слушателей в "Школу фермера" в Подмосковье стартует 1 июня, более 30 человек во время учебы освоят современные методы ведения фермерского... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:52

2021-06-01T13:52

2021-06-01T13:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Набор потенциальных слушателей в "Школу фермера" в Подмосковье стартует 1 июня, более 30 человек во время учебы освоят современные методы ведения фермерского хозяйства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области."Сегодня начался набор в "Школу фермера". Занятия будут проводиться в очном и дистанционном формате. Слушатели будут изучать фермерское дело по следующим направлениям: сбор меда, приготовление продуктов из козьего молока, посадка ягодных культур и картофеля", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что учебный курс включает в себя теоретическую и практическую части. Продолжительность обучения составляет два месяца 4 раза в неделю. Планируется, что обучаться в этом году будут свыше 30 человек."Студенты в ходе обучения освоят современные методы ведения фермерского хозяйства, познакомятся с передовыми технологиями в области аграрной науки, а также смогут пройти производственную практику на лучших сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья", - отметил Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.В ведомстве отметили, что по окончании обучения выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке.

https://ria.ru/20210528/proverki-1734594212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)