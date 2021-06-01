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Студенты "Школы фермера" освоят современные методы ведения хозяйства
Студенты "Школы фермера" освоят современные методы ведения хозяйства - РИА Новости, 01.06.2021
Студенты "Школы фермера" освоят современные методы ведения хозяйства
Набор потенциальных слушателей в "Школу фермера" в Подмосковье стартует 1 июня, более 30 человек во время учебы освоят современные методы ведения фермерского... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:52
2021-06-01T13:52
2021-06-01T13:52
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Набор потенциальных слушателей в "Школу фермера" в Подмосковье стартует 1 июня, более 30 человек во время учебы освоят современные методы ведения фермерского хозяйства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области."Сегодня начался набор в "Школу фермера". Занятия будут проводиться в очном и дистанционном формате. Слушатели будут изучать фермерское дело по следующим направлениям: сбор меда, приготовление продуктов из козьего молока, посадка ягодных культур и картофеля", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.Он добавил, что учебный курс включает в себя теоретическую и практическую части. Продолжительность обучения составляет два месяца 4 раза в неделю. Планируется, что обучаться в этом году будут свыше 30 человек."Студенты в ходе обучения освоят современные методы ведения фермерского хозяйства, познакомятся с передовыми технологиями в области аграрной науки, а также смогут пройти производственную практику на лучших сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья", - отметил Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.В ведомстве отметили, что по окончании обучения выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Набор потенциальных слушателей в "Школу фермера" в Подмосковье стартует 1 июня, более 30 человек во время учебы освоят современные методы ведения фермерского хозяйства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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"Сегодня начался набор в "Школу фермера". Занятия будут проводиться в очном и дистанционном формате. Слушатели будут изучать фермерское дело по следующим направлениям: сбор меда, приготовление продуктов из козьего молока, посадка ягодных культур и картофеля", - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что учебный курс включает в себя теоретическую и практическую части. Продолжительность обучения составляет два месяца 4 раза в неделю. Планируется, что обучаться в этом году будут свыше 30 человек.
"Студенты в ходе обучения освоят современные методы ведения фермерского хозяйства, познакомятся с передовыми технологиями в области аграрной науки, а также смогут пройти производственную практику на лучших сельскохозяйственных предприятиях Подмосковья", - отметил Воскресенский, слова которого приводятся в сообщении.
В ведомстве отметили, что по окончании обучения выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке.
Школа фермера" - образовательный проект, который проходит в сетырех регионах России с прошлого года.