https://ria.ru/20210601/navalnyy-1735025154.html

Медведев прокомментировал ситуацию с Навальным

Медведев прокомментировал ситуацию с Навальным - РИА Новости, 01.06.2021

Медведев прокомментировал ситуацию с Навальным

Алексей Навальный и его сторонники долгое время работали в абсолютно открытом, публичном и спокойном режиме, пока не начали нарушать закон, и если нарушения... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T00:50

2021-06-01T00:50

2021-06-01T00:50

россия

дмитрий медведев

алексей навальный

единая россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151106/68/1511066830_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_585e9baf7e94abd82bf7a39c02a8b422.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Алексей Навальный и его сторонники долгое время работали в абсолютно открытом, публичном и спокойном режиме, пока не начали нарушать закон, и если нарушения продолжатся, реакция государства будет соответствующей, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев не согласился с мнением, что после определенных решений в отношении Навального поддерживающие его не могут найти себе представителей для выражения своих политических взглядов.Говоря о том, что власти не дают разрешение на проведение акций, ссылаясь на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, Медведев заявил, что "пандемия есть, это реальность, к сожалению" и с этим ничего не поделаешь."И я вам абсолютно откровенно скажу: когда я видел, как на различные улицы и площади вытаскивают большое количество людей, в том числе людей несовершеннолетних, наших детей практически, у меня это вызывало очень отрицательные эмоции. Можно высказывать свою позицию, можно не соглашаться с позицией власти, можно жестко критиковать эту власть, но приносить жизнь и здоровье людей в угоду собственным политическим интересам? Говорить людям: "Так, вы все выходите, стойте рядом и демонстрируете протест" — это очень циничная позиция. И она незаконна. Пандемия никуда не делась, и при проведении массовых мероприятий государство должно об этом помнить, разрешая или не разрешая те или иные акции", - сказал он.

https://ria.ru/20210518/navalnyy-1732870164.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, алексей навальный, единая россия, политика