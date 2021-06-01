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Медведев прокомментировал ситуацию с Навальным
Медведев прокомментировал ситуацию с Навальным - РИА Новости, 01.06.2021
Медведев прокомментировал ситуацию с Навальным
Алексей Навальный и его сторонники долгое время работали в абсолютно открытом, публичном и спокойном режиме, пока не начали нарушать закон, и если нарушения... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T00:50
2021-06-01T00:50
россия
дмитрий медведев
алексей навальный
единая россия
политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Алексей Навальный и его сторонники долгое время работали в абсолютно открытом, публичном и спокойном режиме, пока не начали нарушать закон, и если нарушения продолжатся, реакция государства будет соответствующей, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев не согласился с мнением, что после определенных решений в отношении Навального поддерживающие его не могут найти себе представителей для выражения своих политических взглядов.Говоря о том, что власти не дают разрешение на проведение акций, ссылаясь на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, Медведев заявил, что "пандемия есть, это реальность, к сожалению" и с этим ничего не поделаешь."И я вам абсолютно откровенно скажу: когда я видел, как на различные улицы и площади вытаскивают большое количество людей, в том числе людей несовершеннолетних, наших детей практически, у меня это вызывало очень отрицательные эмоции. Можно высказывать свою позицию, можно не соглашаться с позицией власти, можно жестко критиковать эту власть, но приносить жизнь и здоровье людей в угоду собственным политическим интересам? Говорить людям: "Так, вы все выходите, стойте рядом и демонстрируете протест" — это очень циничная позиция. И она незаконна. Пандемия никуда не делась, и при проведении массовых мероприятий государство должно об этом помнить, разрешая или не разрешая те или иные акции", - сказал он.
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россия, дмитрий медведев, алексей навальный, единая россия, политика

Медведев прокомментировал ситуацию с Навальным

00:50 01.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совбеза РФ. 15 декабря 2017
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совбеза РФ. 15 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Алексей Навальный и его сторонники долгое время работали в абсолютно открытом, публичном и спокойном режиме, пока не начали нарушать закон, и если нарушения продолжатся, реакция государства будет соответствующей, заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Я не хочу пускаться в обсуждение гражданина Навального, свою характеристику ему я давал неоднократно. Не считаю нужным это делать еще раз. Но обращаю внимание на то, что и он, и люди, его поддерживающие, очень долгое время работали в абсолютно открытом, публичном и спокойном режиме. До тех пор, пока они не начали нарушать закон. Вот, собственно, и все. Если эти нарушения продолжатся, будет соответствующая реакция государства", - сказал он в интервью газете "Коммерсант".
Медведев не согласился с мнением, что после определенных решений в отношении Навального поддерживающие его не могут найти себе представителей для выражения своих политических взглядов.
"Абсолютно очевидно, что если вы занимаетесь публичной деятельностью, политической деятельностью, то вы сообразуете это с правилами государства. Они могут вам не нравиться. Вы можете считать их не вполне демократичными, либеральными. Но для того, чтобы их поменять, есть только один легальный способ — добраться до власти и постараться принять другое решение. Все остальное называется иначе. Мы с вами знаем как, и этим наша страна наелась в XX веке", - ответил Медведев.
Говоря о том, что власти не дают разрешение на проведение акций, ссылаясь на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, Медведев заявил, что "пандемия есть, это реальность, к сожалению" и с этим ничего не поделаешь.
"И я вам абсолютно откровенно скажу: когда я видел, как на различные улицы и площади вытаскивают большое количество людей, в том числе людей несовершеннолетних, наших детей практически, у меня это вызывало очень отрицательные эмоции. Можно высказывать свою позицию, можно не соглашаться с позицией власти, можно жестко критиковать эту власть, но приносить жизнь и здоровье людей в угоду собственным политическим интересам? Говорить людям: "Так, вы все выходите, стойте рядом и демонстрируете протест" — это очень циничная позиция. И она незаконна. Пандемия никуда не делась, и при проведении массовых мероприятий государство должно об этом помнить, разрешая или не разрешая те или иные акции", - сказал он.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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РоссияДмитрий МедведевАлексей НавальныйЕдиная РоссияПолитика
 
 
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