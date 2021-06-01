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Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов - РИА Новости, 01.06.2021
Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов
Подозреваемые в размещении на сайте "Бессмертного полка" заявок с Адольфом Гитлером, министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом и изменником... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:51
2021-06-01T10:17
бессмертный полк
следственный комитет россии (ск рф)
оренбургская область
томская область
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подозреваемые в размещении на сайте "Бессмертного полка" заявок с Адольфом Гитлером, министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом и изменником Родины Андреем Власовым дали признательные показания, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.О возбуждении дела по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и его четырех фигурантах ведомство рассказало накануне."Следователями допрошены подозреваемые - Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном", - заявила Петренко.Двумя другими фигурантами дела являются жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух.Ранее сообщалось, что в мае злоумышленники разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, Власова."Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге", - пояснила Петренко.
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оренбургская область
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Оперативные действия по делам о реабилитации нацизма
СК опубликовал видео допроса подозреваемых из Оренбургской и Томской областей, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье «Реабилитация нацизма». На допросе они признались, что выкладывали фотографии нацистских преступников на сайте акции «Бессмертный полк». Следователи также установили личности двух украинцев, которые там же публиковали фотографии Гитлера, Власова и Геббельса.
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бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), оренбургская область, томская область, происшествия

Двое россиян признались в размещении в "Бессмертном полку" фото нацистов

09:51 01.06.2021 (обновлено: 10:17 01.06.2021)
 
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подозреваемые в размещении на сайте "Бессмертного полка" заявок с Адольфом Гитлером, министром пропаганды нацистской Германии Йозефом Геббельсом и изменником Родины Андреем Власовым дали признательные показания, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
О возбуждении дела по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и его четырех фигурантах ведомство рассказало накануне.
"Следователями допрошены подозреваемые - Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном", - заявила Петренко.
Двумя другими фигурантами дела являются жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух.
Ранее сообщалось, что в мае злоумышленники разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, Власова.
"Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге", - пояснила Петренко.
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 14:42
На сайт "Бессмертного полка" пытались загрузить тысячи фото нацистов
 
Бессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)Оренбургская областьТомская областьПроисшествия
 
 
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