https://ria.ru/20210601/nakopleniya-1735123478.html

Билет в будущее: большинство родителей готовы копить для детей

Билет в будущее: большинство родителей готовы копить для детей - РИА Новости, 01.06.2021

Билет в будущее: большинство родителей готовы копить для детей

Среди жителей крупных и средних городов 59% считают, что в наше время надо копить деньги на поддержку детей. Сумму накоплений, которая обеспечит достойное... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:36

2021-06-01T16:36

2021-06-01T16:36

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МОСКВА, 1 июн — Пресс-служба ООО СК "Сбербанк страхование жизни". Среди жителей крупных и средних городов 59% считают, что в наше время надо копить деньги на поддержку детей. Сумму накоплений, которая обеспечит достойное будущее потомству, в среднем по стране оценивают в 7,6 миллиона рублей, выяснила компания ООО СК "Сбербанк страхование жизни" в ходе исследования, проведённого в 37 городах накануне Международного дня защиты детей.Самой популярной целью "детских" накоплений остаётся оплата образования. В мае 2021 года такую цель назвали 66% участников опроса, готовых копить для детей. В то же время, год назад родителей, выбирающих эту цель, было больше ― 70%. По всем остальным популярным целям доля родителей-накопителей выросла: 57% опрошенных считают необходимым откладывать, чтобы купить ребёнку квартиру (53%), 42% ― на лечение детей (12%), 24% ― "чтобы у детей были деньги, когда они вырастут" (14%), 20% ― для передачи сбережений по наследству (8%).Копить для детей считают правильным родители всех возрастов. Среди участников опроса в возрасте от 18 до 30 лет такого мнения придерживаются 67% респондентов, в группе от 30 до 50 лет ― 63%, а среди респондентов от 50 до 60 лет ― 54%. С необходимостью делать сбережения для своего потомства чаще согласны женщины: на вопрос "Считаете ли вы нужным копить на поддержку детей?" положительно ответили 62% женщин и 56% мужчин.Суммы накоплений, которые обеспечили бы достойное будущее потомству, жители разных городов оценивают по-разному. Самые высокие оценки в Москве и Санкт-Петербурге: 13,2 миллиона и 11,1 миллиона рублей, соответственно. В других городах-миллионниках суммы варьируются от 5,9 миллиона рублей в Ростове-на-Дону до 4,6 миллиона рублей в Уфе и Омске. В городах с меньшим населением будущее детей можно обеспечить меньшими суммами: по оценке родителей из Барнаула и Астрахани, это 4,1 миллиона рублей, из Махачкалы — 3,6 миллиона рублей.Больше всего тех, кто считает необходимым копить деньги на поддержку детей, проживает в Москве ― 69% опрошенных из этого города. Такого же мнения придерживаются 66% респондентов из Воронежа, Липецка и Набережных Челнов, 63% из Новосибирска и Рязани, 62% — из Тюмени.Старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова:"Формировать накопления для детей можно с помощью разных инструментов: депозита, брокерского или индивидуального инвестиционного счёта, накопительного страхования жизни (НСЖ). Чтобы выбрать подходящий вариант, стоит ответить на несколько вопросов. Важно ли копить на счёте, оформленном именно на ребёнка? Готовы ли родители вкладывать в потенциально более доходные, но более рисковые продукты или выберут меньший, но предсказуемый доход? Как будут защищены средства на период накоплений?Среди наших клиентов всё большую популярность набирает накопительное страхование жизни (НСЖ). НСЖ хорошо подходит для долгосрочных накоплений: договор можно заключить на любой срок — в отличие, например, от депозита, который надо будет перекладывать по мере окончания и роста сбережений. По договору НСЖ ребёнок гарантированно получит запланированную сумму к намеченному сроку, причём, даже если с родителями произойдут неблагоприятные события, страховая компания продолжит делать накопления. Кроме того, условия НСЖ стимулируют откладывать дисциплинированно и минимизируют риски потратить деньги не по назначению раньше намеченного срока".Как показал опрос, родители не только стремятся обеспечить детей накоплениями на будущие цели. 45% представителей старшего поколения материально поддерживают и своих взрослых детей, причём за год этот показатель вырос на 5 процентных пунктов. 46% респондентов признали, что получают финансовую помощь от родителей и других старших родственников (год назад таких было 44%). Чаще всего финансово помогают взрослым детям жители Краснодара (96% респондентов из этого города), Ярославля (72%) и Воронежа (71%). Опрос проводился СК "Сбербанк страхование жизни" в мае 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы