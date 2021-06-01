https://ria.ru/20210601/nagruzka-1735105349.html

Путин сравнил нагрузки у многодетных родителей и у президента

Путин сравнил нагрузки у многодетных родителей и у президента - РИА Новости, 01.06.2021

Путин сравнил нагрузки у многодетных родителей и у президента

Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", заявил, что нагрузка у многодетных родителей не... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:15

2021-06-01T15:15

2021-06-01T15:15

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава", заявил, что нагрузка у многодетных родителей не меньше, чем у президента.В ходе встречи президент пообщался с семьей из города Волжский Волгоградской области, в которой воспитывается восемь детей. Глава семьи в ходе общения удивился, что президент "с такой нагрузкой, такой ответственностью" сумел найти время для встречи с ними.

https://ria.ru/20210601/semya-1735095680.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество