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Свидетель нападения боевиков в Мозамбике обвинил Total в бездействии
Свидетель нападения боевиков в Мозамбике обвинил Total в бездействии - РИА Новости, 01.06.2021
Свидетель нападения боевиков в Мозамбике обвинил Total в бездействии
Уесли Нел, переживший нападение боевиков на мозамбикский город Пальма, рассказал РИА Новости, что французская компания Total, разрабатывающая месторождение СПГ... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T18:35
2021-06-01T18:35
исламское государство
total
мозамбик
в мире
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ЙОХАННЕСБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Уесли Нел, переживший нападение боевиков на мозамбикский город Пальма, рассказал РИА Новости, что французская компания Total, разрабатывающая месторождение СПГ в регионе, проигнорировала его просьбу помочь жителям спастись из города.Террористическая группировка "Исламское государство"* в конце марта заявила о захвате города Пальма на севере Мозамбика. После нескольких дней боев правительство страны объявило о восстановлении порядка в городе, однако оттуда продолжает поступать информация о ежедневных перестрелках, а число беженцев, по данным правозащитных и гуманитарных организаций, уже достигло более 36 тысяч человек. Компания Total после нападения начала эвакуацию персонала с своего объекта СПГ в регионе.По словам Нела, 25 марта в город прибыли вертолеты и эвакуировали больных людей. "У одного мужчины был диабет, у него не было инсулина, приоритет отдали детям и женщинам, такая была договоренность", - рассказал свидетель.Однако вертолеты не смогли совершить еще один вылет за день из-за нехватки топлива, Нелу и другим пришлось спрятаться в здании местного отеля. Как рассказал мужчина, он связался с представителем Total в Мозамбике, однако тот ответил, что ничем не может помочь и повесил трубку. Приобрести топливо помогли местные жители, однако вертолеты не вернулись. По его словам, в Total оправдали отказ угрозой коронавируса и страхом попасть под обстрел боевиков.Компания Total ранее объявляла, что не потеряла при нападении никого из сотрудников. Позднее в компании объявили о форс-мажоре и эвакуации всего персонала с проекта Mozambique LNG, рядом с которым находится город Пальма.Нел и еще 150 человек покинули город на автомобилях, однако по дороге на них напали боевики, несколько человек получили огнестрельные ранения, включая брата Уесли, Адриана Нела, позже он скончался. В Пальме братья занимались строительством жилья для сотрудников газового проекта.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210514/mozambik-1732232006.html
https://ria.ru/20210408/mozambik-1727398839.html
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исламское государство, total , мозамбик, в мире

Свидетель нападения боевиков в Мозамбике обвинил Total в бездействии

18:35 01.06.2021
 
CC BY 2.0 / Michiel Van BalenFollow / Grande Hotel Beira MozambiqueGrande Hotel Beira
Grande Hotel Beira - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
CC BY 2.0 / Michiel Van BalenFollow / Grande Hotel Beira Mozambique
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Уесли Нел, переживший нападение боевиков на мозамбикский город Пальма, рассказал РИА Новости, что французская компания Total, разрабатывающая месторождение СПГ в регионе, проигнорировала его просьбу помочь жителям спастись из города.
Террористическая группировка "Исламское государство"* в конце марта заявила о захвате города Пальма на севере Мозамбика. После нескольких дней боев правительство страны объявило о восстановлении порядка в городе, однако оттуда продолжает поступать информация о ежедневных перестрелках, а число беженцев, по данным правозащитных и гуманитарных организаций, уже достигло более 36 тысяч человек. Компания Total после нападения начала эвакуацию персонала с своего объекта СПГ в регионе.
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По словам Нела, 25 марта в город прибыли вертолеты и эвакуировали больных людей. "У одного мужчины был диабет, у него не было инсулина, приоритет отдали детям и женщинам, такая была договоренность", - рассказал свидетель.
Однако вертолеты не смогли совершить еще один вылет за день из-за нехватки топлива, Нелу и другим пришлось спрятаться в здании местного отеля. Как рассказал мужчина, он связался с представителем Total в Мозамбике, однако тот ответил, что ничем не может помочь и повесил трубку. Приобрести топливо помогли местные жители, однако вертолеты не вернулись. По его словам, в Total оправдали отказ угрозой коронавируса и страхом попасть под обстрел боевиков.
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Компания Total ранее объявляла, что не потеряла при нападении никого из сотрудников. Позднее в компании объявили о форс-мажоре и эвакуации всего персонала с проекта Mozambique LNG, рядом с которым находится город Пальма.
Нел и еще 150 человек покинули город на автомобилях, однако по дороге на них напали боевики, несколько человек получили огнестрельные ранения, включая брата Уесли, Адриана Нела, позже он скончался. В Пальме братья занимались строительством жилья для сотрудников газового проекта.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Исламское государствоTotalМозамбикВ мире
 
 
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