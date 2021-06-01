https://ria.ru/20210601/most-1735078696.html

Новый понтонный мост установили за 10 часов в Сургутском районе Югры

Новый понтонный мост установили за 10 часов в Сургутском районе Югры - РИА Новости, 01.06.2021

Новый понтонный мост установили за 10 часов в Сургутском районе Югры

Новый понтонный мост, произведенный в Томской области, за 10 часов установили на реке Лямин в Сургутском районе ХМАО, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:04

2021-06-01T13:04

2021-06-01T13:27

ханты-мансийский автономный округ

томская область

сургутский район

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июн - РИА Новости. Новый понтонный мост, произведенный в Томской области, за 10 часов установили на реке Лямин в Сургутском районе ХМАО, сообщает пресс-служба администрации района.Поселки Лямина и Сытомино с остальной частью Сургутского района связывала понтонная переправа через реку Лямин. Она использовалась более 30 лет, а в ноябре 2018 года ледостав снес часть моста, она отошла от берега, из-за чего жители остались без сообщения на несколько дней. Как пояснял журналистам глава района Андрей Трубецкой, в том числе на фоне этой истории возникла идея о строительстве нового сооружения.В конце марта в муниципалитете сообщили журналистам, что на заводе в соседней Томской области строится наплавной мост, который планируют установить через реку Лямин к лету, - он легче, мобильнее и соответствует современным требованиям. Подрядчиком выступила компания "Речной порт Нижневартовск", существующая на рынке более 50 лет. Предприятие уже обслуживает три понтонных моста в автономном округе."Накануне через реку Лямин установили новый наплавной мост... Замена моста длилась порядка 10 часов. Все это время на реке дежурил катер и в случае необходимости перевозил людей. Уже вечером по новому мосту смогли проехать первые машины", - информирует районная администрация.Вес конструкций нового моста составляет около 60 тонн, на 20 тонн меньше предыдущего, при этом он длиннее на 10 метров, благодаря чему заезд для автомобилистов будет более плавным. Доставили его в Сургутский район по воде, буксировать сооружения пришлось из Томской области свыше тысячи километров. Как уточнили в администрации, стоимость контракта - около 130 миллионов рублей.В муниципалитете подчеркнули, что главная проверка моста ожидается поздней осенью, когда его придется временно разводить, чтобы пропустить так называемую шугу - рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом.

https://ria.ru/20210529/yugra-1734755378.html

https://ria.ru/20210529/gazprom-1734755060.html

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томская область, сургутский район, общество