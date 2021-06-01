https://ria.ru/20210601/moskva-1735128309.html

В Москве появились еще четыре участка временных велополос

В Москве появились еще четыре участка временных велополос - РИА Новости, 01.06.2021

В Москве появились еще четыре участка временных велополос

Еще четыре участка временных велополос появились в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:56

2021-06-01T16:56

2021-06-01T16:56

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Еще четыре участка временных велополос появились в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Ранее в Комплексе городского хозяйства сообщали, что всего на летний сезон планируется разметить более 65 объектов дорожного хозяйства.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Москве появляются новые временные велополосы на дорогах Прошлой ночью в Москве появились ещё 4 участка временных велополос — коллеги из Комплекса городского хозяйства нанесли их в Китайгородском проезде, на улице Лебедева, Мячковском бульваре и дублере Люблинской улицы. 2021-06-01T16:56 true PT1M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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