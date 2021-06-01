https://ria.ru/20210601/moskva-1735128309.html
В Москве появились еще четыре участка временных велополос
В Москве появились еще четыре участка временных велополос - РИА Новости, 01.06.2021
В Москве появились еще четыре участка временных велополос
Еще четыре участка временных велополос появились в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:56
2021-06-01T16:56
2021-06-01T16:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735127032_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_795ae53cec14eb9101c2f2677066f64e.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Еще четыре участка временных велополос появились в Москве, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Ранее в Комплексе городского хозяйства сообщали, что всего на летний сезон планируется разметить более 65 объектов дорожного хозяйства.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735127032_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c60bd988589330dc2fb9076fc4d6dd10.jpg
В Москве появляются новые временные велополосы на дорогах
Прошлой ночью в Москве появились ещё 4 участка временных велополос — коллеги из Комплекса городского хозяйства нанесли их в Китайгородском проезде, на улице Лебедева, Мячковском бульваре и дублере Люблинской улицы.
2021-06-01T16:56
true
PT1M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, городское хозяйство москвы, москва, общество