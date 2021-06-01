https://ria.ru/20210601/moshenniki-1735137424.html
Россиянам стали реже звонить мошенники из тюрем
Россиянам стали реже звонить мошенники из тюрем - РИА Новости, 01.06.2021
Россиянам стали реже звонить мошенники из тюрем
Сбербанк отмечает резкое снижение активности мошеннических колл-центров, расположенных в местах лишения свободы, заявил зампред правления Сбербанка Станислав... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T17:38
2021-06-01T17:38
2021-06-01T17:45
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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Стало известно, почему мошенники из тюрем стали реже звонить россиянам
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сбербанк отмечает резкое снижение активности мошеннических колл-центров, расположенных в местах лишения свободы, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Надо сказать спасибо руководству ФСИН, - по всей стране стали проводиться мероприятия по наведению порядка. Эта цифра сегодня снизилась намного, процентов на 80, наверное, а то и больше, может быть, мы фиксируем сегодня снижение телефонного мошенничества со стороны пенитенциарных учреждений", - сказал Кузнецов, выступая в Санкт-Петербургском горном университете.Сейчас Сбербанк в большей степени фиксирует мошеннические колл-центры в ближайшем зарубежье и непосредственно на территории РФ.
https://ria.ru/20210601/fraza-1735024181.html
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россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество