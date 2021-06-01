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Ургант пошутил про искупавшегося Лукашенко
Ургант пошутил про искупавшегося Лукашенко - РИА Новости, 01.06.2021
Ургант пошутил про искупавшегося Лукашенко
РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:27
2021-06-01T16:46
софия сапега
роман протасевич
ryanair
белавиа
черное море
александр лукашенко
первый канал (телеканал)
иван ургант
владимир путин
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над искупавшимся в Черном море президентом Белоруссии Александром Лукашенко.На днях Лукашенко побывал с визитом в Сочи. Владимир Путин предложил ему поплавать в море, тот с удовольствием согласился. Кроме того, президенты совершили морскую прогулку, во время которой полюбовались дельфинами.В эфире передачи Ургант показал, как подходит к двум людям в масках дельфинов и инструктирует их, как правильно плавать вокруг президентского судна и исполнять трюки. Шоумен объяснил "дельфинам", что найти яхту легко, так как под ней будет "ядерный подводный крейсер".Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлились два дня. В частности, главы государств договорились о перечислении Минску второго транша российского госкредита и о новых рейсах "Белавиа" в российские города. Кроме того, они обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела рейсом Ryanair вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
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софия сапега, роман протасевич, ryanair, белавиа, черное море, александр лукашенко, первый канал (телеканал), иван ургант, владимир путин, сочи, белоруссия, политика

Ургант пошутил про искупавшегося Лукашенко

16:27 01.06.2021 (обновлено: 16:46 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над искупавшимся в Черном море президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
На днях Лукашенко побывал с визитом в Сочи. Владимир Путин предложил ему поплавать в море, тот с удовольствием согласился. Кроме того, президенты совершили морскую прогулку, во время которой полюбовались дельфинами.
В эфире передачи Ургант показал, как подходит к двум людям в масках дельфинов и инструктирует их, как правильно плавать вокруг президентского судна и исполнять трюки. Шоумен объяснил "дельфинам", что найти яхту легко, так как под ней будет "ядерный подводный крейсер".

"Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь — это президент Белоруссии. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают", — пошутил он, намекая на воздушную блокаду Белоруссии со стороны западных стран.

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлились два дня. В частности, главы государств договорились о перечислении Минску второго транша российского госкредита и о новых рейсах "Белавиа" в российские города. Кроме того, они обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела рейсом Ryanair вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время морской прогулки - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
14:00В мире
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София СапегаРоман ПротасевичRyanairБелавиаЧерное мореАлександр ЛукашенкоПервый канал (телеканал)Иван УргантВладимир ПутинСочиБелоруссияПолитика
 
 
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