https://ria.ru/20210601/morzh-1735120554.html

Ургант пошутил про искупавшегося Лукашенко

Ургант пошутил про искупавшегося Лукашенко - РИА Новости, 01.06.2021

Ургант пошутил про искупавшегося Лукашенко

РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:27

2021-06-01T16:27

2021-06-01T16:46

софия сапега

роман протасевич

ryanair

белавиа

черное море

александр лукашенко

первый канал (телеканал)

иван ургант

владимир путин

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над искупавшимся в Черном море президентом Белоруссии Александром Лукашенко.На днях Лукашенко побывал с визитом в Сочи. Владимир Путин предложил ему поплавать в море, тот с удовольствием согласился. Кроме того, президенты совершили морскую прогулку, во время которой полюбовались дельфинами.В эфире передачи Ургант показал, как подходит к двум людям в масках дельфинов и инструктирует их, как правильно плавать вокруг президентского судна и исполнять трюки. Шоумен объяснил "дельфинам", что найти яхту легко, так как под ней будет "ядерный подводный крейсер".Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлились два дня. В частности, главы государств договорились о перечислении Минску второго транша российского госкредита и о новых рейсах "Белавиа" в российские города. Кроме того, они обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела рейсом Ryanair вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210601/lukashenko-1735091266.html

черное море

сочи

белоруссия

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софия сапега, роман протасевич, ryanair, белавиа, черное море, александр лукашенко, первый канал (телеканал), иван ургант, владимир путин, сочи, белоруссия, политика