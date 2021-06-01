Ургант пошутил про искупавшегося Лукашенко
16:27 01.06.2021 (обновлено: 16:46 01.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над искупавшимся в Черном море президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
На днях Лукашенко побывал с визитом в Сочи. Владимир Путин предложил ему поплавать в море, тот с удовольствием согласился. Кроме того, президенты совершили морскую прогулку, во время которой полюбовались дельфинами.
В эфире передачи Ургант показал, как подходит к двум людям в масках дельфинов и инструктирует их, как правильно плавать вокруг президентского судна и исполнять трюки. Шоумен объяснил "дельфинам", что найти яхту легко, так как под ней будет "ядерный подводный крейсер".
"Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь — это президент Белоруссии. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают", — пошутил он, намекая на воздушную блокаду Белоруссии со стороны западных стран.
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлились два дня. В частности, главы государств договорились о перечислении Минску второго транша российского госкредита и о новых рейсах "Белавиа" в российские города. Кроме того, они обсудили задержание россиянки Софьи Сапеги, которая 23 мая летела рейсом Ryanair вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.