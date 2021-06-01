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В МИД рассказали, чем Северный морской путь лучше Суэцкого канала
В МИД рассказали, чем Северный морской путь лучше Суэцкого канала - РИА Новости, 01.06.2021
В МИД рассказали, чем Северный морской путь лучше Суэцкого канала
Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости рассказал, чем Северный морской путь (СМП)... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T07:11
2021-06-01T08:54
россия
николай корчунов
алексей чекунков
суэцкий канал
северный морской путь
провидения
юрий трутнев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости рассказал, чем Северный морской путь (СМП) лучше Суэцкого канала.По словам дипломата, инцидент с крупнейшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале в марте этого года показал важность развития альтернативных глобальных транспортных маршрутов, диверсификации путей поставок, выявил недостатки существующих морских коридоров.Он отметил, что Россия в последние годы наблюдает положительную динамику роста объемов перевозимых по СМП грузов и развития судоходства. Собеседник агентства добавил, что это окажет положительное влияние на северные территории, торговлю и туризм, а также поспособствует повышению уровня жизни населения Арктики, включая коренные народы.Как заявил ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Как отмечал вице-премьер Юрий Трутнев, Россия будет делать все, чтобы использование СМП стало удобным, безопасным, а также привело к сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду.Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей — около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал лишь 3 апреля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210420/ssha-1729064291.html
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россия, николай корчунов, алексей чекунков, суэцкий канал, северный морской путь, провидения, юрий трутнев

В МИД рассказали, чем Северный морской путь лучше Суэцкого канала

07:11 01.06.2021 (обновлено: 08:54 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов в интервью РИА Новости рассказал, чем Северный морской путь (СМП) лучше Суэцкого канала.
По словам дипломата, инцидент с крупнейшим контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале в марте этого года показал важность развития альтернативных глобальных транспортных маршрутов, диверсификации путей поставок, выявил недостатки существующих морских коридоров.

"Северный морской путь на 40 процентов короче транспортного маршрута через Суэцкий канал и обладает рядом преимуществ, в том числе и политических. Его меньшая протяженность позволяет сократить не только время, но и расходы на топливо, что способствует минимизации антропогенной нагрузки на окружающую среду", — сказал Корчунов.

Он отметил, что Россия в последние годы наблюдает положительную динамику роста объемов перевозимых по СМП грузов и развития судоходства. Собеседник агентства добавил, что это окажет положительное влияние на северные территории, торговлю и туризм, а также поспособствует повышению уровня жизни населения Арктики, включая коренные народы.
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Как заявил ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, крупнейшие азиатские страны уже рассматривают Северный морской путь как альтернативу перегруженному Суэцкому каналу. Как отмечал вице-премьер Юрий Трутнев, Россия будет делать все, чтобы использование СМП стало удобным, безопасным, а также привело к сокращению выбросов вредных веществ в окружающую среду.
Длина трасс Северного морского пути от Карских Ворот до бухты Провидения составляет более 5,6 тысячи километров, протяженность примыкающих к нему судоходных речных путей — около 37 тысяч километров. Альтернативой ему служат транспортные артерии, проходящие через Суэцкий, Панамский каналы или огибающие мыс Доброй Надежды.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из Китая в Роттердам под флагом Панамы, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал лишь 3 апреля.
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