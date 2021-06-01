https://ria.ru/20210601/metallurgiya-1735157262.html

В Минпромторге раскрыли детали совещания с металлургами

В Минпромторге раскрыли детали совещания с металлургами - РИА Новости, 01.06.2021

В Минпромторге раскрыли детали совещания с металлургами

Вопрос дополнительных налоговых изъятий из российской металлургической отрасли на совещании главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с представителями отрасли не... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T19:30

2021-06-01T19:30

2021-06-01T19:47

россия

денис мантуров

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

андрей белоусов

экономика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вопрос дополнительных налоговых изъятий из российской металлургической отрасли на совещании главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с представителями отрасли не обсуждался, говорится в сообщении министерства.Мантуров провел совещание с руководителями металлургических компаний, в мероприятии также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития."Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались", - сообщает Минпромторг по итогам совещания."Кроме того, в рамках совещания предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв", - говорится в сообщении ведомства."Металлурги выразили готовность не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене. Минпромторг России в свою очередь создаст реестр исполнителей ГОЗ и предоставит металлургам референцию по объемам их заказов за предыдущий период", - сообщает Минпромторг по итогам совещания.Другой обсуждавшийся вопрос - продолжение процесса заключения прямых долгосрочных контрактов с формульным образованием по государственным "стройкам" с возможностью увеличения глубины таких контрактов на период до нескольких лет."Металлурги подтвердили готовность предоставлять скидки по таким контрактам. При этом Минпромторг России совместно с Минстроем России продолжит работу по определению списка бенефециаров таких контрактов", - указывает министерство.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.

https://ria.ru/20210531/metalloprokat-1735012097.html

https://ria.ru/20210531/sverkhpribyl-1734903737.html

россия

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россия, денис мантуров, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), андрей белоусов, экономика