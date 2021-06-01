В Минпромторге раскрыли детали совещания с металлургами
19:30 01.06.2021 (обновлено: 19:47 01.06.2021)
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вопрос дополнительных налоговых изъятий из российской металлургической отрасли на совещании главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с представителями отрасли не обсуждался, говорится в сообщении министерства.
Мантуров провел совещание с руководителями металлургических компаний, в мероприятии также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития.
"Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались", - сообщает Минпромторг по итогам совещания.
"Кроме того, в рамках совещания предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв", - говорится в сообщении ведомства.
"Металлурги выразили готовность не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене. Минпромторг России в свою очередь создаст реестр исполнителей ГОЗ и предоставит металлургам референцию по объемам их заказов за предыдущий период", - сообщает Минпромторг по итогам совещания.
Другой обсуждавшийся вопрос - продолжение процесса заключения прямых долгосрочных контрактов с формульным образованием по государственным "стройкам" с возможностью увеличения глубины таких контрактов на период до нескольких лет.
"Металлурги подтвердили готовность предоставлять скидки по таким контрактам. При этом Минпромторг России совместно с Минстроем России продолжит работу по определению списка бенефециаров таких контрактов", - указывает министерство.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.