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В Минпромторге раскрыли детали совещания с металлургами
В Минпромторге раскрыли детали совещания с металлургами - РИА Новости, 01.06.2021
В Минпромторге раскрыли детали совещания с металлургами
Вопрос дополнительных налоговых изъятий из российской металлургической отрасли на совещании главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с представителями отрасли не... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T19:30
2021-06-01T19:47
россия
денис мантуров
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вопрос дополнительных налоговых изъятий из российской металлургической отрасли на совещании главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с представителями отрасли не обсуждался, говорится в сообщении министерства.Мантуров провел совещание с руководителями металлургических компаний, в мероприятии также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития."Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались", - сообщает Минпромторг по итогам совещания."Кроме того, в рамках совещания предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв", - говорится в сообщении ведомства."Металлурги выразили готовность не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене. Минпромторг России в свою очередь создаст реестр исполнителей ГОЗ и предоставит металлургам референцию по объемам их заказов за предыдущий период", - сообщает Минпромторг по итогам совещания.Другой обсуждавшийся вопрос - продолжение процесса заключения прямых долгосрочных контрактов с формульным образованием по государственным "стройкам" с возможностью увеличения глубины таких контрактов на период до нескольких лет."Металлурги подтвердили готовность предоставлять скидки по таким контрактам. При этом Минпромторг России совместно с Минстроем России продолжит работу по определению списка бенефециаров таких контрактов", - указывает министерство.Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.
https://ria.ru/20210531/metalloprokat-1735012097.html
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россия, денис мантуров, федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), андрей белоусов, экономика

В Минпромторге раскрыли детали совещания с металлургами

19:30 01.06.2021 (обновлено: 19:47 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке "Иннопром - 2017"
Стенд Минпромторга России в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Вопрос дополнительных налоговых изъятий из российской металлургической отрасли на совещании главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова с представителями отрасли не обсуждался, говорится в сообщении министерства.
Мантуров провел совещание с руководителями металлургических компаний, в мероприятии также участвовали представители Минфина и Минэкономразвития.
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"Вопросы дополнительных налоговых изъятий из отрасли в ходе совещания не затрагивались", - сообщает Минпромторг по итогам совещания.
"Кроме того, в рамках совещания предварительно обсуждалась возможность введения практики закупок металлопродукции в Росрезерв", - говорится в сообщении ведомства.
"Металлурги выразили готовность не повышать контрактную цену и поставить необходимый объем металла по закрепленной в долгосрочных контрактах цене. Минпромторг России в свою очередь создаст реестр исполнителей ГОЗ и предоставит металлургам референцию по объемам их заказов за предыдущий период", - сообщает Минпромторг по итогам совещания.
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Другой обсуждавшийся вопрос - продолжение процесса заключения прямых долгосрочных контрактов с формульным образованием по государственным "стройкам" с возможностью увеличения глубины таких контрактов на период до нескольких лет.
"Металлурги подтвердили готовность предоставлять скидки по таким контрактам. При этом Минпромторг России совместно с Минстроем России продолжит работу по определению списка бенефециаров таких контрактов", - указывает министерство.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в понедельник заявил, что российские металлурги в 2020 году "нахлобучили государство, бюджет, в части госкапвложений и гособоронзаказа примерно на 100 миллиардов рублей", подняв внутренние цены в соответствии с ростом мировых. По его словам, компании должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога.
 
РоссияДенис МантуровФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Андрей БелоусовЭкономика
 
 
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