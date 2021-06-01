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В Хабаровске выясняют причины смерти молодого медведя в зоосаде
В Хабаровске выясняют причины смерти молодого медведя в зоосаде - РИА Новости, 01.06.2021
В Хабаровске выясняют причины смерти молодого медведя в зоосаде
В хабаровском зоосаде "Приамурский" умер шестилетний белый медведь по кличке Хабар, городская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T08:57
2021-06-01T08:57
2021-06-01T12:27
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ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. В хабаровском зоосаде "Приамурский" умер шестилетний белый медведь по кличке Хабар, городская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку."Сейчас мы не можем назвать причину, идет прокурорская проверка. Причины назовем только после ознакомления с материалами о проведенном вскрытии", — рассказали РИА Новости в ведомстве.В зоосаде на запрос РИА Новости не ответили, объяснив, что не комментируют ситуацию. "Позже директор примет решение и сообщит СМИ о случае", — сказали в приемной учреждения.Медведь Хабар родился 10 ноября 2014 года, в "Приамурском" он поселился в апреле 2017-го. Как сообщается на сайте зоосада, Хабара содержали по Программе опеки белых медведей в зоопарках России. У медведя есть также сестра-двойняшка по кличке Снежана, которая живет в одном из венгерских зоопарков. В сентябре 2014 года в "Приамурском" умер от старости белый медведь по кличке Гоша. Ему было 24 года, в Хабаровске он прожил 12 лет.Два года спустя там погиб еще один белый медведь — Ёши, которого доставили в Хабаровск взамен Гоши. Причина смерти животного не называлась в течение нескольких недель, но затем руководство зоосада сообщило, что у него была тяжелая болезнь поджелудочной железы.В России белый медведь с 1956 года занесен в Красную книгу. Средняя продолжительность жизни этих хищников в неволе составляет 25-35 лет (рекорд долгожительства — 45 лет).
https://ria.ru/20210523/medved-1733576363.html
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россия, хабаровск, венгрия, общество
ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости.
В хабаровском зоосаде "Приамурский" умер шестилетний белый медведь
по кличке Хабар, городская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку.
"Сейчас мы не можем назвать причину, идет прокурорская проверка. Причины назовем только после ознакомления с материалами о проведенном вскрытии", — рассказали РИА Новости в ведомстве.
В зоосаде на запрос РИА Новости не ответили, объяснив, что не комментируют ситуацию. "Позже директор примет решение и сообщит СМИ о случае", — сказали в приемной учреждения.
Медведь Хабар родился 10 ноября 2014 года, в "Приамурском" он поселился в апреле 2017-го. Как сообщается на сайте
зоосада, Хабара содержали по Программе опеки белых медведей в зоопарках России.
У медведя есть также сестра-двойняшка по кличке Снежана, которая живет в одном из венгерских зоопарков.
В сентябре 2014 года в "Приамурском" умер от старости белый медведь по кличке Гоша. Ему было 24 года, в Хабаровске
он прожил 12 лет.
Два года спустя там погиб еще один белый медведь — Ёши, которого доставили в Хабаровск взамен Гоши. Причина смерти животного не называлась в течение нескольких недель, но затем руководство зоосада сообщило, что у него была тяжелая болезнь поджелудочной железы.
В России белый медведь с 1956 года занесен в Красную книгу
. Средняя продолжительность жизни этих хищников в неволе составляет 25-35 лет (рекорд долгожительства — 45 лет).