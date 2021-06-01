https://ria.ru/20210601/medved-1735037135.html

В Хабаровске выясняют причины смерти молодого медведя в зоосаде

В Хабаровске выясняют причины смерти молодого медведя в зоосаде - РИА Новости, 01.06.2021

В Хабаровске выясняют причины смерти молодого медведя в зоосаде

В хабаровском зоосаде "Приамурский" умер шестилетний белый медведь по кличке Хабар, городская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T08:57

2021-06-01T08:57

2021-06-01T12:27

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хабаровск

венгрия

общество

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ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. В хабаровском зоосаде "Приамурский" умер шестилетний белый медведь по кличке Хабар, городская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку."Сейчас мы не можем назвать причину, идет прокурорская проверка. Причины назовем только после ознакомления с материалами о проведенном вскрытии", — рассказали РИА Новости в ведомстве.В зоосаде на запрос РИА Новости не ответили, объяснив, что не комментируют ситуацию. "Позже директор примет решение и сообщит СМИ о случае", — сказали в приемной учреждения.Медведь Хабар родился 10 ноября 2014 года, в "Приамурском" он поселился в апреле 2017-го. Как сообщается на сайте зоосада, Хабара содержали по Программе опеки белых медведей в зоопарках России. У медведя есть также сестра-двойняшка по кличке Снежана, которая живет в одном из венгерских зоопарков. В сентябре 2014 года в "Приамурском" умер от старости белый медведь по кличке Гоша. Ему было 24 года, в Хабаровске он прожил 12 лет.Два года спустя там погиб еще один белый медведь — Ёши, которого доставили в Хабаровск взамен Гоши. Причина смерти животного не называлась в течение нескольких недель, но затем руководство зоосада сообщило, что у него была тяжелая болезнь поджелудочной железы.В России белый медведь с 1956 года занесен в Красную книгу. Средняя продолжительность жизни этих хищников в неволе составляет 25-35 лет (рекорд долгожительства — 45 лет).

https://ria.ru/20210523/medved-1733576363.html

https://ria.ru/20210513/yakutiya-1732138709.html

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россия, хабаровск, венгрия, общество