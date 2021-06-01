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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210601/lindemann-1735128468.html
Клип Линдеманна о пионерах за несколько часов набрал миллион просмотров
Клип Линдеманна о пионерах за несколько часов набрал миллион просмотров - РИА Новости, 01.06.2021
Клип Линдеманна о пионерах за несколько часов набрал миллион просмотров
Клип фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на новый трек "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей") за 16 часов набрал миллион просмотров на... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T18:15
2021-06-01T18:15
аглая тарасова
александр ревва
музыка
шоу-бизнес
знаменитости
тилль линдеманн
звезды
rammstein
тимур бекмамбетов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Клип фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на новый трек "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей") за 16 часов набрал миллион просмотров на YouTube.В ролике, снятом Сергеем Греем, действие разворачивается в советской Москве. Главный герой (Линдеманн) вспоминает свое детство, когда над ним издевались одноклассники. Теперь, будучи взрослым мужчиной, он жестоко мстит своим обидчикам. В клипе также появляются шоумен Александр Ревва (сыграл капитана милиции) и актриса Аглая Тарасова, которая исполнила роль супруги главного героя. И хотя, по мнению некоторых зрителей, видео получилось чересчур жестоким, большинство все же положительно оценило эту работу. Это не первый раз, когда солист Rammstein делает что-то о советской эпохе. Например, в апреле немецкий музыкант исполнил на русском языке песню Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского "Любимый город". Композиция позже прозвучала в военной драме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".
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РИА Новости
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аглая тарасова, александр ревва, музыка, шоу-бизнес, знаменитости, тилль линдеманн, звезды, rammstein, тимур бекмамбетов, youtube, москва, новости культуры

Клип Линдеманна о пионерах за несколько часов набрал миллион просмотров

18:15 01.06.2021
 
© Till Lindemann/YoutubeКадр из клипа Till Lindemann "Ich hasse Kinder"
Кадр из клипа Till Lindemann Ich hasse Kinder
© Till Lindemann/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Клип фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на новый трек "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей") за 16 часов набрал миллион просмотров на YouTube.
В ролике, снятом Сергеем Греем, действие разворачивается в советской Москве. Главный герой (Линдеманн) вспоминает свое детство, когда над ним издевались одноклассники. Теперь, будучи взрослым мужчиной, он жестоко мстит своим обидчикам.
В клипе также появляются шоумен Александр Ревва (сыграл капитана милиции) и актриса Аглая Тарасова, которая исполнила роль супруги главного героя.
И хотя, по мнению некоторых зрителей, видео получилось чересчур жестоким, большинство все же положительно оценило эту работу.
"Клип шикарен. В нем затрагивают очень важный вопрос детской жестокости", "Очень тронуло. Тилль сделал шедевр", — прокомментировали зрители на странице Линдеманна в Instagram.
Это не первый раз, когда солист Rammstein делает что-то о советской эпохе. Например, в апреле немецкий музыкант исполнил на русском языке песню Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского "Любимый город". Композиция позже прозвучала в военной драме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".
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КультураАглая ТарасоваАлександр РевваМузыкаШоу-бизнесЗнаменитостиТилль ЛиндеманнзвездыRammsteinТимур БекмамбетовYouTubeМоскваНовости культуры
 
 
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