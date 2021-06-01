https://ria.ru/20210601/lindemann-1735128468.html

Клип Линдеманна о пионерах за несколько часов набрал миллион просмотров

Клип Линдеманна о пионерах за несколько часов набрал миллион просмотров - РИА Новости, 01.06.2021

Клип Линдеманна о пионерах за несколько часов набрал миллион просмотров

Клип фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на новый трек "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей") за 16 часов набрал миллион просмотров на... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T18:15

2021-06-01T18:15

2021-06-01T18:15

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александр ревва

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Клип фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна на новый трек "Ich hasse Kinder" ("Я ненавижу детей") за 16 часов набрал миллион просмотров на YouTube.В ролике, снятом Сергеем Греем, действие разворачивается в советской Москве. Главный герой (Линдеманн) вспоминает свое детство, когда над ним издевались одноклассники. Теперь, будучи взрослым мужчиной, он жестоко мстит своим обидчикам. В клипе также появляются шоумен Александр Ревва (сыграл капитана милиции) и актриса Аглая Тарасова, которая исполнила роль супруги главного героя. И хотя, по мнению некоторых зрителей, видео получилось чересчур жестоким, большинство все же положительно оценило эту работу. Это не первый раз, когда солист Rammstein делает что-то о советской эпохе. Например, в апреле немецкий музыкант исполнил на русском языке песню Никиты Богословского на стихи Евгения Долматовского "Любимый город". Композиция позже прозвучала в военной драме Тимура Бекмамбетова "Девятаев".

https://ria.ru/20191124/1561522467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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