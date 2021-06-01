https://ria.ru/20210601/kreml-1735103625.html

В Кремле назвали основную тему совещания Путина с правительством

В Кремле назвали основную тему совещания Путина с правительством - РИА Новости, 01.06.2021

В Кремле назвали основную тему совещания Путина с правительством

Президент России Владимир Путин 2 июня проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет обсуждение реализации его послания в... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T15:05

2021-06-01T15:05

2021-06-01T15:13

россия

правительство рф

владимир путин

общество

политика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 июня проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет обсуждение реализации его послания в социальной сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Путин проведет 2 июня очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение реализации положений послания президента РФ Федеральному Собранию РФ в социальной сфере. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Голикова", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

https://ria.ru/20210601/pmef-1735076521.html

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россия, правительство рф, владимир путин, общество, политика