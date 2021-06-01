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В Кремле назвали основную тему совещания Путина с правительством
В Кремле назвали основную тему совещания Путина с правительством - РИА Новости, 01.06.2021
В Кремле назвали основную тему совещания Путина с правительством
Президент России Владимир Путин 2 июня проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет обсуждение реализации его послания в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T15:05
2021-06-01T15:05
2021-06-01T15:13
россия
правительство рф
владимир путин
общество
политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 июня проведет совещание с членами правительства, основной темой которого станет обсуждение реализации его послания в социальной сфере, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России Путин проведет 2 июня очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение реализации положений послания президента РФ Федеральному Собранию РФ в социальной сфере. С докладом выступит заместитель председателя правительства РФ Голикова", - говорится в сообщении.Отмечается, что также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
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