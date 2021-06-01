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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735066768.html
В Германии впервые за полгода понизили уровень угрозы от COVID-19
В Германии впервые за полгода понизили уровень угрозы от COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021
В Германии впервые за полгода понизили уровень угрозы от COVID-19
Институт Роберта Коха впервые за почти 6 месяцев понизил уровень угрозы от COVID-19 в ФРГ с "очень высокой" на "высокую", подтвердил на брифинге в Берлине глава РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:01
2021-06-01T13:01
распространение коронавируса
институт роберта коха
коронавирус covid-19
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Институт Роберта Коха впервые за почти 6 месяцев понизил уровень угрозы от COVID-19 в ФРГ с "очень высокой" на "высокую", подтвердил на брифинге в Берлине глава института Лотар Вилер.Ранее о намерении ведомства скорректировать уровень угрозы от коронавируса заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан."Институт Роберта Коха... сегодня оценивает уровень угрозы для Германии спустя после шесть месяцев как "высокую" после "очень высокой", хотя уровень смертности в Германии остается высоким", - заявил Вилер.Он добавил, что "много миллионов человек в Германии еще не получили прививку" от коронавируса, при этом однократное введение вакцины "не создает достаточную защиту".Вилер призвал граждан Германии активнее участвовать в кампании по вакцинации. По его словам, есть "два пути приобретения иммунитета" от коронавируса - получить прививку или переболеть. Из этих двух вариантов наиболее благоприятен для здоровья путь вакцинации, сказал глава института.
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институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире

В Германии впервые за полгода понизили уровень угрозы от COVID-19

12:01 01.06.2021 (обновлено: 13:01 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Институт Роберта Коха впервые за почти 6 месяцев понизил уровень угрозы от COVID-19 в ФРГ с "очень высокой" на "высокую", подтвердил на брифинге в Берлине глава института Лотар Вилер.
Ранее о намерении ведомства скорректировать уровень угрозы от коронавируса заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.
"Институт Роберта Коха... сегодня оценивает уровень угрозы для Германии спустя после шесть месяцев как "высокую" после "очень высокой", хотя уровень смертности в Германии остается высоким", - заявил Вилер.
Он добавил, что "много миллионов человек в Германии еще не получили прививку" от коронавируса, при этом однократное введение вакцины "не создает достаточную защиту".
Вилер призвал граждан Германии активнее участвовать в кампании по вакцинации. По его словам, есть "два пути приобретения иммунитета" от коронавируса - получить прививку или переболеть. Из этих двух вариантов наиболее благоприятен для здоровья путь вакцинации, сказал глава института.
 
Распространение коронавирусаИнститут Роберта КохаКоронавирус COVID-19ГерманияБерлин (город)В мире
 
 
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