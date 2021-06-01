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В Германии впервые за полгода понизили уровень угрозы от COVID-19

В Германии впервые за полгода понизили уровень угрозы от COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021

В Германии впервые за полгода понизили уровень угрозы от COVID-19

Институт Роберта Коха впервые за почти 6 месяцев понизил уровень угрозы от COVID-19 в ФРГ с "очень высокой" на "высокую", подтвердил на брифинге в Берлине глава РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:01

2021-06-01T12:01

2021-06-01T13:01

распространение коронавируса

институт роберта коха

коронавирус covid-19

германия

берлин (город)

в мире

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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Институт Роберта Коха впервые за почти 6 месяцев понизил уровень угрозы от COVID-19 в ФРГ с "очень высокой" на "высокую", подтвердил на брифинге в Берлине глава института Лотар Вилер.Ранее о намерении ведомства скорректировать уровень угрозы от коронавируса заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан."Институт Роберта Коха... сегодня оценивает уровень угрозы для Германии спустя после шесть месяцев как "высокую" после "очень высокой", хотя уровень смертности в Германии остается высоким", - заявил Вилер.Он добавил, что "много миллионов человек в Германии еще не получили прививку" от коронавируса, при этом однократное введение вакцины "не создает достаточную защиту".Вилер призвал граждан Германии активнее участвовать в кампании по вакцинации. По его словам, есть "два пути приобретения иммунитета" от коронавируса - получить прививку или переболеть. Из этих двух вариантов наиболее благоприятен для здоровья путь вакцинации, сказал глава института.

германия

берлин (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

институт роберта коха, коронавирус covid-19, германия, берлин (город), в мире