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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали более 1,1 тысячи человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 1,1 тысячи человек с COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 1,1 тысячи человек с COVID-19
Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:46
2021-06-01T11:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 2 393 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 064 858.
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коронавирус в россии, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали более 1,1 тысячи человек с COVID-19

11:46 01.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в больницы Москвы за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 2 393 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 064 858.
"В Москве выявлены 3 669 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 113 человек", - говорится в сообщении.
 
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