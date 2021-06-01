https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735062410.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:37

2021-06-01T11:37

2021-06-01T11:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

еврейская автономная область

магаданская область

сахалинская область

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,03%, 3. Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область - 0,04%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210531/pandemiya-1734822993.html

россия

еврейская автономная область

магаданская область

сахалинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, еврейская автономная область, магаданская область, сахалинская область