https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735061955.html

В России выявили 9500 новых случаев COVID-19

В России выявили 9500 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021

В России выявили 9500 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 9,5 тысячи случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:36

2021-06-01T11:36

2021-06-01T12:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9,5 тысячи случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Накануне их было 8475. Суточный темп прироста вырос с 0,17 до 0,19 процента. Умерли 372 человека, выписались после лечения — 8994. У более чем 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 3669 (днем ранее сообщалось о 2614), Санкт-Петербурге — 817, Подмосковье — 743, Ростовской области — 168, Нижегородской — 144, Воронежской — 139, Саратовской — 110, Иркутской — 109, Якутии — 102.Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области — два, а в Магаданской — три. На Чукотке и в Ненецком автономном округе заболевших за сутки не выявили.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 081 417 человек, из них 121 873 умерли, 4 693 579 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается чуть более 170 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса — 170,7 миллиона. Свыше трех с половиной миллионов пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.

https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734925336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество