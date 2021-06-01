В России выявили 9500 новых случаев COVID-19
11:36 01.06.2021 (обновлено: 12:30 01.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. За минувшие сутки в России выявили 9,5 тысячи случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Накануне их было 8475. Суточный темп прироста вырос с 0,17 до 0,19 процента. Умерли 372 человека, выписались после лечения — 8994. У более чем 13 процентов заразившихся не наблюдается симптомов.
Больше всего инфицированных зарегистрировали в Москве — 3669 (днем ранее сообщалось о 2614), Санкт-Петербурге — 817, Подмосковье — 743, Ростовской области — 168, Нижегородской — 144, Воронежской — 139, Саратовской — 110, Иркутской — 109, Якутии — 102.
Меньше всего новых случаев в Еврейской автономной области — два, а в Магаданской — три. На Чукотке и в Ненецком автономном округе заболевших за сутки не выявили.
Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 081 417 человек, из них 121 873 умерли, 4 693 579 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается чуть более 170 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса — 170,7 миллиона. Свыше трех с половиной миллионов пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Германию.