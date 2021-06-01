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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735049881.html
Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021
Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
Хабаровский край готовится вернуться к некоторым ограничительным мерам из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе, сообщили во вторник на оперштабе по... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:35
2021-06-01T10:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
верхнебуреинский район
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Хабаровский край готовится вернуться к некоторым ограничительным мерам из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе, сообщили во вторник на оперштабе по противодействию инфекции."Роспотребнадзор в связи с ростом заболеваемости COVID-19 предлагает вернуться к некоторым ограничительным мерам на территории Хабаровского края. Свои предложение ведомство на этой неделе направит в правительство региона", - сообщила на заседания оперштаба замруководителя ведомства Ирина Зубун.По словам зампреда краевого правительства по соцвопросам Евгения Никонова, динамика распространения коронавируса "оптимизма не вызывает"."Люди недооценивают ситуацию. Мы каждый день фиксируем по 1-2 смерти от коронавируса. За неделю мы потеряли 11 человек. Но нужно понимать, что у нас в регионе достаточно большое количество случаев, когда человек излечивается от COVID-19, выписывается из больницы, а через один-два месяца у него происходит инфаркт, инсульт или обостряется другое хроническое заболевание и человек умирает", - сказал он.Минздравом края дополнительно для оказания помощи больным с коронавирусом развёрнуто 20 коек в хабаровской горбольнице №10 и три койки - в Охотской ЦРБ. По данным регионального минздрава, всего в регионе развернуто 494 койки. Процент заполняемости мест в больницах в крае составляет 78%, в Хабаровске - более 87%.По информации регионального управления Роспотребнадзора, основная масса заболевших – люди старше 60 лет. Но активный прирост произошел на этой неделе в возрастной группе 18-29 лет. Есть среди заболевших и дети. В Хабаровске зафиксирован очаг в одном из образовательных учреждений. На контроле ведомства находится ситуация в селе Тополево, где также был зафиксирован очаг.В поселке Алонка Верхнебуреинского района ситуация с инфекционным заболеванием стабилизировалась. Последний заразившийся там был зафиксирован 17 мая. "Поэтому мы предлагаем там снять режим карантина", - сообщила Зубун.Согласно оперативной информации минздрава края, вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли 117 тысяч человек. Ранее Никонов отмечал, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 613 тысяч жителей региона при населении края в более чем 1,3 миллиона человек.По последним данным, ситуация с распространением коронавируса в Хабаровском крае остаётся напряженной. За минувшую неделю лабораторно подтверждено 256 случаев COVID-19, неделей ранее показатель был на отметке 191 случая. Всего за время пандемии коронавирус был обнаружен у более 52,5 тысячи человек, умерли 414 жителей региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/obschestvo-1735017567.html
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), верхнебуреинский район, хабаровск, хабаровский край

Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19

10:35 01.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Хабаровский край готовится вернуться к некоторым ограничительным мерам из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе, сообщили во вторник на оперштабе по противодействию инфекции.
"Роспотребнадзор в связи с ростом заболеваемости COVID-19 предлагает вернуться к некоторым ограничительным мерам на территории Хабаровского края. Свои предложение ведомство на этой неделе направит в правительство региона", - сообщила на заседания оперштаба замруководителя ведомства Ирина Зубун.
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По словам зампреда краевого правительства по соцвопросам Евгения Никонова, динамика распространения коронавируса "оптимизма не вызывает".
"Люди недооценивают ситуацию. Мы каждый день фиксируем по 1-2 смерти от коронавируса. За неделю мы потеряли 11 человек. Но нужно понимать, что у нас в регионе достаточно большое количество случаев, когда человек излечивается от COVID-19, выписывается из больницы, а через один-два месяца у него происходит инфаркт, инсульт или обостряется другое хроническое заболевание и человек умирает", - сказал он.
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Минздравом края дополнительно для оказания помощи больным с коронавирусом развёрнуто 20 коек в хабаровской горбольнице №10 и три койки - в Охотской ЦРБ. По данным регионального минздрава, всего в регионе развернуто 494 койки. Процент заполняемости мест в больницах в крае составляет 78%, в Хабаровске - более 87%.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, основная масса заболевших – люди старше 60 лет. Но активный прирост произошел на этой неделе в возрастной группе 18-29 лет. Есть среди заболевших и дети. В Хабаровске зафиксирован очаг в одном из образовательных учреждений. На контроле ведомства находится ситуация в селе Тополево, где также был зафиксирован очаг.
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В поселке Алонка Верхнебуреинского района ситуация с инфекционным заболеванием стабилизировалась. Последний заразившийся там был зафиксирован 17 мая. "Поэтому мы предлагаем там снять режим карантина", - сообщила Зубун.
Согласно оперативной информации минздрава края, вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли 117 тысяч человек. Ранее Никонов отмечал, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 613 тысяч жителей региона при населении края в более чем 1,3 миллиона человек.
По последним данным, ситуация с распространением коронавируса в Хабаровском крае остаётся напряженной. За минувшую неделю лабораторно подтверждено 256 случаев COVID-19, неделей ранее показатель был на отметке 191 случая. Всего за время пандемии коронавирус был обнаружен у более 52,5 тысячи человек, умерли 414 жителей региона.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Верхнебуреинский районХабаровскХабаровский край
 
 
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