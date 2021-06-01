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Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021
Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19
Хабаровский край готовится вернуться к некоторым ограничительным мерам из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе, сообщили во вторник на оперштабе по... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:35
2021-06-01T10:35
2021-06-01T10:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
верхнебуреинский район
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Хабаровский край готовится вернуться к некоторым ограничительным мерам из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе, сообщили во вторник на оперштабе по противодействию инфекции."Роспотребнадзор в связи с ростом заболеваемости COVID-19 предлагает вернуться к некоторым ограничительным мерам на территории Хабаровского края. Свои предложение ведомство на этой неделе направит в правительство региона", - сообщила на заседания оперштаба замруководителя ведомства Ирина Зубун.По словам зампреда краевого правительства по соцвопросам Евгения Никонова, динамика распространения коронавируса "оптимизма не вызывает"."Люди недооценивают ситуацию. Мы каждый день фиксируем по 1-2 смерти от коронавируса. За неделю мы потеряли 11 человек. Но нужно понимать, что у нас в регионе достаточно большое количество случаев, когда человек излечивается от COVID-19, выписывается из больницы, а через один-два месяца у него происходит инфаркт, инсульт или обостряется другое хроническое заболевание и человек умирает", - сказал он.Минздравом края дополнительно для оказания помощи больным с коронавирусом развёрнуто 20 коек в хабаровской горбольнице №10 и три койки - в Охотской ЦРБ. По данным регионального минздрава, всего в регионе развернуто 494 койки. Процент заполняемости мест в больницах в крае составляет 78%, в Хабаровске - более 87%.По информации регионального управления Роспотребнадзора, основная масса заболевших – люди старше 60 лет. Но активный прирост произошел на этой неделе в возрастной группе 18-29 лет. Есть среди заболевших и дети. В Хабаровске зафиксирован очаг в одном из образовательных учреждений. На контроле ведомства находится ситуация в селе Тополево, где также был зафиксирован очаг.В поселке Алонка Верхнебуреинского района ситуация с инфекционным заболеванием стабилизировалась. Последний заразившийся там был зафиксирован 17 мая. "Поэтому мы предлагаем там снять режим карантина", - сообщила Зубун.Согласно оперативной информации минздрава края, вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли 117 тысяч человек. Ранее Никонов отмечал, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 613 тысяч жителей региона при населении края в более чем 1,3 миллиона человек.По последним данным, ситуация с распространением коронавируса в Хабаровском крае остаётся напряженной. За минувшую неделю лабораторно подтверждено 256 случаев COVID-19, неделей ранее показатель был на отметке 191 случая. Всего за время пандемии коронавирус был обнаружен у более 52,5 тысячи человек, умерли 414 жителей региона.
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/obschestvo-1735017567.html
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верхнебуреинский район
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коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), верхнебуреинский район, хабаровск, хабаровский край
ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Хабаровский край
готовится вернуться к некоторым ограничительным мерам из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе, сообщили во вторник на оперштабе по противодействию инфекции.
"Роспотребнадзор
в связи с ростом заболеваемости COVID-19 предлагает вернуться к некоторым ограничительным мерам на территории Хабаровского края. Свои предложение ведомство на этой неделе направит в правительство региона", - сообщила на заседания оперштаба замруководителя ведомства Ирина Зубун.
По словам зампреда краевого правительства по соцвопросам Евгения Никонова, динамика распространения коронавируса "оптимизма не вызывает".
"Люди недооценивают ситуацию. Мы каждый день фиксируем по 1-2 смерти от коронавируса. За неделю мы потеряли 11 человек. Но нужно понимать, что у нас в регионе достаточно большое количество случаев, когда человек излечивается от COVID-19, выписывается из больницы, а через один-два месяца у него происходит инфаркт, инсульт или обостряется другое хроническое заболевание и человек умирает", - сказал он.
Минздравом края дополнительно для оказания помощи больным с коронавирусом развёрнуто 20 коек в хабаровской горбольнице №10 и три койки - в Охотской ЦРБ. По данным регионального минздрава, всего в регионе развернуто 494 койки. Процент заполняемости мест в больницах в крае составляет 78%, в Хабаровске
- более 87%.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, основная масса заболевших – люди старше 60 лет. Но активный прирост произошел на этой неделе в возрастной группе 18-29 лет. Есть среди заболевших и дети. В Хабаровске зафиксирован очаг в одном из образовательных учреждений. На контроле ведомства находится ситуация в селе Тополево, где также был зафиксирован очаг.
В поселке Алонка Верхнебуреинского района
ситуация с инфекционным заболеванием стабилизировалась. Последний заразившийся там был зафиксирован 17 мая. "Поэтому мы предлагаем там снять режим карантина", - сообщила Зубун.
Согласно оперативной информации минздрава края, вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли 117 тысяч человек. Ранее Никонов отмечал, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 613 тысяч жителей региона при населении края в более чем 1,3 миллиона человек.
По последним данным, ситуация с распространением коронавируса в Хабаровском крае остаётся напряженной. За минувшую неделю лабораторно подтверждено 256 случаев COVID-19, неделей ранее показатель был на отметке 191 случая. Всего за время пандемии коронавирус был обнаружен у более 52,5 тысячи человек, умерли 414 жителей региона.