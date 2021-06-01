https://ria.ru/20210601/koronavirus-1735049881.html

Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19

Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021

Хабаровский край вернет ряд ограничений по COVID-19

Хабаровский край готовится вернуться к некоторым ограничительным мерам из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе, сообщили во вторник на оперштабе по... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:35

2021-06-01T10:35

2021-06-01T10:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

верхнебуреинский район

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 1 июн — РИА Новости. Хабаровский край готовится вернуться к некоторым ограничительным мерам из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе, сообщили во вторник на оперштабе по противодействию инфекции."Роспотребнадзор в связи с ростом заболеваемости COVID-19 предлагает вернуться к некоторым ограничительным мерам на территории Хабаровского края. Свои предложение ведомство на этой неделе направит в правительство региона", - сообщила на заседания оперштаба замруководителя ведомства Ирина Зубун.По словам зампреда краевого правительства по соцвопросам Евгения Никонова, динамика распространения коронавируса "оптимизма не вызывает"."Люди недооценивают ситуацию. Мы каждый день фиксируем по 1-2 смерти от коронавируса. За неделю мы потеряли 11 человек. Но нужно понимать, что у нас в регионе достаточно большое количество случаев, когда человек излечивается от COVID-19, выписывается из больницы, а через один-два месяца у него происходит инфаркт, инсульт или обостряется другое хроническое заболевание и человек умирает", - сказал он.Минздравом края дополнительно для оказания помощи больным с коронавирусом развёрнуто 20 коек в хабаровской горбольнице №10 и три койки - в Охотской ЦРБ. По данным регионального минздрава, всего в регионе развернуто 494 койки. Процент заполняемости мест в больницах в крае составляет 78%, в Хабаровске - более 87%.По информации регионального управления Роспотребнадзора, основная масса заболевших – люди старше 60 лет. Но активный прирост произошел на этой неделе в возрастной группе 18-29 лет. Есть среди заболевших и дети. В Хабаровске зафиксирован очаг в одном из образовательных учреждений. На контроле ведомства находится ситуация в селе Тополево, где также был зафиксирован очаг.В поселке Алонка Верхнебуреинского района ситуация с инфекционным заболеванием стабилизировалась. Последний заразившийся там был зафиксирован 17 мая. "Поэтому мы предлагаем там снять режим карантина", - сообщила Зубун.Согласно оперативной информации минздрава края, вакцинацию от COVID-19 в регионе прошли 117 тысяч человек. Ранее Никонов отмечал, что для выработки коллективного иммунитета необходимо привить 613 тысяч жителей региона при населении края в более чем 1,3 миллиона человек.По последним данным, ситуация с распространением коронавируса в Хабаровском крае остаётся напряженной. За минувшую неделю лабораторно подтверждено 256 случаев COVID-19, неделей ранее показатель был на отметке 191 случая. Всего за время пандемии коронавирус был обнаружен у более 52,5 тысячи человек, умерли 414 жителей региона.

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/obschestvo-1735017567.html

https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734925336.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/virus-1734899767.html

верхнебуреинский район

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), верхнебуреинский район, хабаровск, хабаровский край