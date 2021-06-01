https://ria.ru/20210601/kirgiziya-1735050713.html
Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам - РИА Новости, 01.06.2021
Киргизия планирует разрешать въезд только привитым от COVID-19 туристам
Киргизия планирует разрешать въезд на свою территорию только вакцинированным от COVID-19 туристам, сообщила замдиректора департамента туризма при министерстве... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:53
2021-06-01T10:53
2021-06-01T10:53
туризм
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туризм
иссык-куль (озеро)
новости - туризм
киргизия
вакцинация
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БИШКЕК, 1 июн — РИА Новости. Киргизия планирует разрешать въезд на свою территорию только вакцинированным от COVID-19 туристам, сообщила замдиректора департамента туризма при министерстве экономики и финансов республики Кыял Кенжематова."С началом турсезона в Киргизии департаментом туризма был разработан алгоритм по развитию отрасли во время пандемии коронавируса. В нем прописано, что иностранные путешественники смогут посещать страну при наличии прививки от COVID-19", — заявила она.По словам Кенжематовой, в настоящее время этот алгоритм рассматривается министерством иностранных дел страны."Также все туристы в целях безопасности будут обязаны соблюдать санитарные требования", — подчеркнула чиновник.До 2019 года Киргизию ежегодно посещали около четырех миллионов туристов, из них более половины — летом, во время курортного сезона на Иссык-Куле. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничений на передвижение через границу туристическая отрасль потеряла почти 90 процентов прибыли.
https://ria.ru/20210513/puteshestviya-1731990491.html
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коронавирус covid-19, туризм, иссык-куль (озеро), новости - туризм, киргизия, вакцинация
БИШКЕК, 1 июн — РИА Новости. Киргизия планирует разрешать въезд на свою территорию только вакцинированным от COVID-19 туристам, сообщила замдиректора департамента туризма при министерстве экономики и финансов республики Кыял Кенжематова.
"С началом турсезона в Киргизии департаментом туризма был разработан алгоритм по развитию отрасли во время пандемии коронавируса. В нем прописано, что иностранные путешественники смогут посещать страну при наличии прививки от COVID-19", — заявила она.
По словам Кенжематовой, в настоящее время этот алгоритм рассматривается министерством иностранных дел страны.
"Также все туристы в целях безопасности будут обязаны соблюдать санитарные требования", — подчеркнула чиновник.
До 2019 года Киргизию ежегодно посещали около четырех миллионов туристов, из них более половины — летом, во время курортного сезона на Иссык-Куле. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничений на передвижение через границу туристическая отрасль потеряла почти 90 процентов прибыли.