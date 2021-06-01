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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210601/kinopokaz-1735089027.html
Сезон кинопоказов под открытым небом начнется в Подмосковье с 3 июня
Сезон кинопоказов под открытым небом начнется в Подмосковье с 3 июня - РИА Новости, 01.06.2021
Сезон кинопоказов под открытым небом начнется в Подмосковье с 3 июня
Сезон кинопоказов под открытым небом в формате "автокино" на территории Московской области начнется 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:50
2021-06-01T13:54
новости подмосковья
балашиха
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сезон кинопоказов под открытым небом в формате "автокино" на территории Московской области начнется 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.Показы пройдут на территории ТЦ "Стройпарк" в Балашихе (8 сеансов), муниципальной парковке МУВ "Новый Иерусалим" в Истре (1 сеанс), парка "Сестрорецкий" городского округа Клин (1 сеанс) и Одинцовском парке культуры и отдыха (1 сеанс)"Кинопоказы будут производиться на большом экране, а звук будет транслироваться прямо в автомобиль. Въезд бесплатный", - говорится в сообщении.Информацию о необходимости предварительной регистрации, в министерстве культуры рекомендуют уточнять на сайте площадок.
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балашиха, московская область (подмосковье)

Сезон кинопоказов под открытым небом начнется в Подмосковье с 3 июня

13:50 01.06.2021 (обновлено: 13:54 01.06.2021)
 
© Фото : "Музеон Кино"Кинотеатр под открытым небом в "Музеоне"
Кинотеатр под открытым небом в Музеоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : "Музеон Кино"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сезон кинопоказов под открытым небом в формате "автокино" на территории Московской области начнется 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.
Показы пройдут на территории ТЦ "Стройпарк" в Балашихе (8 сеансов), муниципальной парковке МУВ "Новый Иерусалим" в Истре (1 сеанс), парка "Сестрорецкий" городского округа Клин (1 сеанс) и Одинцовском парке культуры и отдыха (1 сеанс)
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Выставка "Врачеватели душ и телес" открылась в Подмосковье
"Кинопоказы будут производиться на большом экране, а звук будет транслироваться прямо в автомобиль. Въезд бесплатный", - говорится в сообщении.
Информацию о необходимости предварительной регистрации, в министерстве культуры рекомендуют уточнять на сайте площадок.
 
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