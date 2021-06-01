https://ria.ru/20210601/kinopokaz-1735089027.html
Сезон кинопоказов под открытым небом начнется в Подмосковье с 3 июня
Сезон кинопоказов под открытым небом начнется в Подмосковье с 3 июня - РИА Новости, 01.06.2021
Сезон кинопоказов под открытым небом начнется в Подмосковье с 3 июня
Сезон кинопоказов под открытым небом в формате "автокино" на территории Московской области начнется 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:50
2021-06-01T13:50
2021-06-01T13:54
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Сезон кинопоказов под открытым небом в формате "автокино" на территории Московской области начнется 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.Показы пройдут на территории ТЦ "Стройпарк" в Балашихе (8 сеансов), муниципальной парковке МУВ "Новый Иерусалим" в Истре (1 сеанс), парка "Сестрорецкий" городского округа Клин (1 сеанс) и Одинцовском парке культуры и отдыха (1 сеанс)"Кинопоказы будут производиться на большом экране, а звук будет транслироваться прямо в автомобиль. Въезд бесплатный", - говорится в сообщении.Информацию о необходимости предварительной регистрации, в министерстве культуры рекомендуют уточнять на сайте площадок.
https://ria.ru/20210529/vystavka-1734746453.html
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