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В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью - РИА Новости, 01.06.2021
В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
Полиция в Орле проводит проверку по видео, где молодая женщина трясет и бросает на пол маленького ребенка, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T22:52
2021-06-01T22:52
2021-06-01T22:52
орел
происшествия
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БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Полиция в Орле проводит проверку по видео, где молодая женщина трясет и бросает на пол маленького ребенка, сообщили в УМВД по региону.В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как молодая женщина трясет и бросает на пол плачущего ребенка. Пост собрал большое количество комментариев, в них утверждается, что видеозапись сделана во вторник, в День защиты детей, а мать с ребёнком живут в Орле.В полиции подтвердили, что в курсе этого происшествия."Сообщение о данном факте зарегистрировано в ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. В настоящее время проводится проверка", - отметили в ведомстве.
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орел, происшествия
БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости.
Полиция в Орле
проводит проверку по видео, где молодая женщина трясет и бросает на пол маленького ребенка, сообщили в УМВД по региону.
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как молодая женщина трясет и бросает на пол плачущего ребенка. Пост собрал большое количество комментариев, в них утверждается, что видеозапись сделана во вторник, в День защиты детей, а мать с ребёнком живут в Орле.
В полиции подтвердили, что в курсе этого происшествия.
"Сообщение о данном факте зарегистрировано в ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. В настоящее время проводится проверка", - отметили в ведомстве.