https://ria.ru/20210601/izbienie-1735171732.html

В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью

В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью - РИА Новости, 01.06.2021

В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью

Полиция в Орле проводит проверку по видео, где молодая женщина трясет и бросает на пол маленького ребенка, сообщили в УМВД по региону. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T22:52

2021-06-01T22:52

2021-06-01T22:52

орел

происшествия

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БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Полиция в Орле проводит проверку по видео, где молодая женщина трясет и бросает на пол маленького ребенка, сообщили в УМВД по региону.В социальных сетях появилась видеозапись, на которой видно, как молодая женщина трясет и бросает на пол плачущего ребенка. Пост собрал большое количество комментариев, в них утверждается, что видеозапись сделана во вторник, в День защиты детей, а мать с ребёнком живут в Орле.В полиции подтвердили, что в курсе этого происшествия."Сообщение о данном факте зарегистрировано в ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу. В настоящее время проводится проверка", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20210517/gimnazist-1732586553.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орел, происшествия