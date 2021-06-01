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Новости Подмосковья
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Свыше 450 тысяч исследований мяса провели в Подмосковье
Свыше 450 тысяч исследований мяса провели в Подмосковье - РИА Новости, 01.06.2021
Свыше 450 тысяч исследований мяса провели в Подмосковье
Свыше 450 тысяч исследований мяса животных проведено на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:03
2021-06-01T12:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Свыше 450 тысяч исследований мяса животных проведено на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья."Ветеринарные специалисты с начала года провели свыше 250 тысяч исследований мяса на трихинеллез от диких животных и более 200 тысяч исследований мяса сельскохозяйственных животных. Проверка является важной частью определения безопасности продукта, залогом здоровья человека", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.Он добавил что, за весь прошлый год было проведено более 550 тысяч исследований мяса, полученного от диких животных, и более 840 тысяч исследований мяса, полученного от сельскохозяйственных животных.
https://ria.ru/20210531/stroyotkhody-1734965741.html
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московская область (подмосковье)

Свыше 450 тысяч исследований мяса провели в Подмосковье

12:03 01.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСвиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате
Свиное мясо на мясоперерабатывающем комбинате - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Свыше 450 тысяч исследований мяса животных проведено на территории Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
"Ветеринарные специалисты с начала года провели свыше 250 тысяч исследований мяса на трихинеллез от диких животных и более 200 тысяч исследований мяса сельскохозяйственных животных. Проверка является важной частью определения безопасности продукта, залогом здоровья человека", - приводятся слова главы ведомства Сергея Воскресенского.
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Он добавил что, за весь прошлый год было проведено более 550 тысяч исследований мяса, полученного от диких животных, и более 840 тысяч исследований мяса, полученного от сельскохозяйственных животных.
 
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