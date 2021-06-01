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В Кремле ответили на критику в адрес праймериз "Единой России"
В Кремле ответили на критику в адрес праймериз "Единой России" - РИА Новости, 01.06.2021
В Кремле ответили на критику в адрес праймериз "Единой России"
В политической борьбе есть победившие и проигравшие, очень часто последние считают итог несправедливым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:04
2021-06-01T13:05
россия
единая россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В политической борьбе есть победившие и проигравшие, очень часто последние считают итог несправедливым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о критике в адрес предварительного голосования "Единой России"."В целом, президент уже давал оценку системе праймериз, собственно, это единственная партия, которая так широко практикует праймериз, это является, безусловно, платформой для добротной здоровой политической конкуренции, и, конечно, это способствует укреплению позиций партии"- сказал Песков, отвечая на вопрос, следил ли президент Владимир Путин за праймериз "Единой России" и как оценивает итоги.Он отметил, что не знает, обратил ли президент внимание на "скандалы" в регионах, связанные с праймериз. "Единственное, что можно сказать, когда речь идет о политической борьбе, что всегда есть проигравшие, есть победители, и очень часто проигравшие считают все состоявшееся несправедливым", - добавил представитель Кремля.
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россия, единая россия, дмитрий песков, политика

В Кремле ответили на критику в адрес праймериз "Единой России"

13:04 01.06.2021 (обновлено: 13:05 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В политической борьбе есть победившие и проигравшие, очень часто последние считают итог несправедливым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о критике в адрес предварительного голосования "Единой России".
"В целом, президент уже давал оценку системе праймериз, собственно, это единственная партия, которая так широко практикует праймериз, это является, безусловно, платформой для добротной здоровой политической конкуренции, и, конечно, это способствует укреплению позиций партии"- сказал Песков, отвечая на вопрос, следил ли президент Владимир Путин за праймериз "Единой России" и как оценивает итоги.
Он отметил, что не знает, обратил ли президент внимание на "скандалы" в регионах, связанные с праймериз. "Единственное, что можно сказать, когда речь идет о политической борьбе, что всегда есть проигравшие, есть победители, и очень часто проигравшие считают все состоявшееся несправедливым", - добавил представитель Кремля.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
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В "Единой России" подвели первые итоги праймериз
 
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