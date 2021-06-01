https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735038225.html

Глава фракции ЕР в Госдуме победил в праймериз в Смоленской области

Глава фракции ЕР в Госдуме победил в праймериз в Смоленской области - РИА Новости, 01.06.2021

Глава фракции ЕР в Госдуме победил в праймериз в Смоленской области

Руководитель фракции "Единой России" в Государственной Думе Сергей Неверов победил в партийных праймериз, свидетельствуют опубликованные на сайте регионального... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T09:12

2021-06-01T09:12

2021-06-01T09:12

единая россия

сергей неверов

смоленская область

политика

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БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Руководитель фракции "Единой России" в Государственной Думе Сергей Неверов победил в партийных праймериз, свидетельствуют опубликованные на сайте регионального отделения ЕР итоги предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным результатам, за Неверова отдан 38 121 голос. Он также стал лидером по Смоленскому избирательному округу № 175.В электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая участвовали почти 6 миллионов избирателей. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.

https://ria.ru/20210601/golosovanie-1735034445.html

смоленская область

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единая россия, сергей неверов, смоленская область, политика