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Глава фракции ЕР в Госдуме победил в праймериз в Смоленской области
Глава фракции ЕР в Госдуме победил в праймериз в Смоленской области - РИА Новости, 01.06.2021
Глава фракции ЕР в Госдуме победил в праймериз в Смоленской области
Руководитель фракции "Единой России" в Государственной Думе Сергей Неверов победил в партийных праймериз, свидетельствуют опубликованные на сайте регионального... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T09:12
2021-06-01T09:12
единая россия
сергей неверов
смоленская область
политика
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БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Руководитель фракции "Единой России" в Государственной Думе Сергей Неверов победил в партийных праймериз, свидетельствуют опубликованные на сайте регионального отделения ЕР итоги предварительного электронного голосования.Согласно опубликованным результатам, за Неверова отдан 38 121 голос. Он также стал лидером по Смоленскому избирательному округу № 175.В электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая участвовали почти 6 миллионов избирателей. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.
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единая россия, сергей неверов, смоленская область, политика

Глава фракции ЕР в Госдуме победил в праймериз в Смоленской области

09:12 01.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Руководитель фракции "Единой России" в Государственной Думе РФ Сергей Неверов
 Руководитель фракции Единой России в Государственной Думе РФ Сергей Неверов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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БРЯНСК, 1 июн - РИА Новости. Руководитель фракции "Единой России" в Государственной Думе Сергей Неверов победил в партийных праймериз, свидетельствуют опубликованные на сайте регионального отделения ЕР итоги предварительного электронного голосования.
Согласно опубликованным результатам, за Неверова отдан 38 121 голос. Он также стал лидером по Смоленскому избирательному округу № 175.
В электронном предварительном голосовании "Единой России" по всей стране с 24 по 30 мая участвовали почти 6 миллионов избирателей. Активнее всего голосовали жители Москвы, Свердловской области (более 447 тысяч и почти 312 тысяч соответственно), Краснодарского края, Московской области (более 283,3 тысячи и почти 235 тысяч избирательной соответственно), а также в Санкт-Петербурге (215 тысяч). Всего в системе зарегистрировано 7,5 миллиона избирателей.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
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