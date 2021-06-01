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На праймериз ЕР в Чечне победили депутаты Госдумы и парламента региона
На праймериз ЕР в Чечне победили депутаты Госдумы и парламента региона - РИА Новости, 01.06.2021
На праймериз ЕР в Чечне победили депутаты Госдумы и парламента региона
Победителями предварительного голосования партии "Единая Россия" по отбору для участия в выборах в Госдуму в Чечне стали три депутата ГД, двое вице-спикеров... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T08:06
2021-06-01T08:06
чеченская республика (чечня)
госдума рф
единая россия
политика
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ГРОЗНЫЙ, 1 июн – РИА Новости. Победителями предварительного голосования партии "Единая Россия" по отбору для участия в выборах в Госдуму в Чечне стали три депутата ГД, двое вице-спикеров регионального парламента, чиновники, следует из данных, опубликованных на сайте "Электронное предварительное голосование - 2021".Так согласно опубликованным результатам, победителями предварительного голосования по чеченскому одномандатному избирательному округу стали действующий депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, который набрал больше всех голосов, двое заместителей председателя парламента Чечни Асламбек Айдамиров и Роман Эдилов. На четвертом месте в этом списке - начальник УГИБДД при МВД по Чечне Идрис Черхигов. Праймериз в Чечне по списку ЕР выиграли двое депутатов Госдумы Шамсаил Саралиев, Магомед Селимханов, начальник управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Руслан Лечхаджиев. В десятку вошли также советник президента России Руслан Эдельгериев, полпред Чечни при президенте РФ Бекхан Таймасханов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров, вице-премьер и премьер правительства Чечни Якуб Закриев и Муслим Хучиев.Предварительное голосование по отбору кандидатов от "Единой России" на предстоящих выборах в Чечне прошло в смешанном порядке – очное и электронное. Всего в праймериз приняли участие около 213 тысяч жителей республики, что составляет 28,3% от общего количества зарегистрированных избирателей, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Из них на счетных участках проголосовали более 193 тысяч человек, а на сайте предварительного голосования около 20 тысяч.Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. Итоговые перечни участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).
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чеченская республика (чечня), госдума рф, единая россия, политика

На праймериз ЕР в Чечне победили депутаты Госдумы и парламента региона

08:06 01.06.2021
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАдам Делимханов
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 1 июн – РИА Новости. Победителями предварительного голосования партии "Единая Россия" по отбору для участия в выборах в Госдуму в Чечне стали три депутата ГД, двое вице-спикеров регионального парламента, чиновники, следует из данных, опубликованных на сайте "Электронное предварительное голосование - 2021".
Так согласно опубликованным результатам, победителями предварительного голосования по чеченскому одномандатному избирательному округу стали действующий депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, который набрал больше всех голосов, двое заместителей председателя парламента Чечни Асламбек Айдамиров и Роман Эдилов. На четвертом месте в этом списке - начальник УГИБДД при МВД по Чечне Идрис Черхигов. Праймериз в Чечне по списку ЕР выиграли двое депутатов Госдумы Шамсаил Саралиев, Магомед Селимханов, начальник управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Руслан Лечхаджиев. В десятку вошли также советник президента России Руслан Эдельгериев, полпред Чечни при президенте РФ Бекхан Таймасханов, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров, вице-премьер и премьер правительства Чечни Якуб Закриев и Муслим Хучиев.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
Вчера, 15:25
В "Единой России" подвели первые итоги праймериз
Предварительное голосование по отбору кандидатов от "Единой России" на предстоящих выборах в Чечне прошло в смешанном порядке – очное и электронное. Всего в праймериз приняли участие около 213 тысяч жителей республики, что составляет 28,3% от общего количества зарегистрированных избирателей, сообщает пресс-служба регионального отделения партии. Из них на счетных участках проголосовали более 193 тысяч человек, а на сайте предварительного голосования около 20 тысяч.
Праймериз "Единой России" проходили с 24 по 30 мая. Итоговые перечни участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.
Выборы всех уровней, в том числе в Госдуму восьмого созыва, в 2021 году пройдут в единый день голосования 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).
 
Чеченская республика (Чечня)Госдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
 
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