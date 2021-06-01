https://ria.ru/20210601/gazoprovod-1735132473.html

Путин приветствует отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"

Путин приветствует отказ США от санкций по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 01.06.2021

Путин приветствует отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"

Президенту РФ Владимиру Путину известно о заявлениях из Вашингтона об отказе от введения санкций против "Северного потока — 2", эти заявления приветствуются,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:18

2021-06-01T17:18

2021-06-01T17:24

россия

северный поток — 2

дмитрий песков

владимир путин

сша

экономика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину известно о заявлениях из Вашингтона об отказе от введения санкций против "Северного потока — 2", эти заявления приветствуются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", - сказал Песков отвечая на вопрос журналистов о реакции главы государства на сообщения о том, что США отказались от введения санкций против "Северного потока — 2".США выступали против создания этого газопровода, который сейчас построен уже более чем на 95%, и вводили санкции. Однако президент США Джо Байден ранее признал, что санкции против "Северного потока — 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210601/gazoprovod-1735042795.html

https://ria.ru/20210601/flesh-royal-1735079855.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, дмитрий песков, владимир путин, сша, экономика