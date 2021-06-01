Путин приветствует отказ США от санкций по "Северному потоку — 2"
17:18 01.06.2021 (обновлено: 17:24 01.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину известно о заявлениях из Вашингтона об отказе от введения санкций против "Северного потока — 2", эти заявления приветствуются, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", - сказал Песков отвечая на вопрос журналистов о реакции главы государства на сообщения о том, что США отказались от введения санкций против "Северного потока — 2".
США выступали против создания этого газопровода, который сейчас построен уже более чем на 95%, и вводили санкции. Однако президент США Джо Байден ранее признал, что санкции против "Северного потока — 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток — 2" будет достроен, работа над этим продолжается.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.