https://ria.ru/20210601/gang-1735035542.html

В Индии из реки Ганг выловили шесть тел умерших от COVID-19

В Индии из реки Ганг выловили шесть тел умерших от COVID-19 - РИА Новости, 01.06.2021

В Индии из реки Ганг выловили шесть тел умерших от COVID-19

Тела шести человек выловили в понедельник вечером из реки Ганг в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщил телеканалу India TV представитель местных властей. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T08:33

2021-06-01T08:33

2021-06-01T08:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

уттар-прадеш

бихар

здоровье - общество

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 1 июн – РИА Новости. Тела шести человек выловили в понедельник вечером из реки Ганг в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщил телеканалу India TV представитель местных властей.Он отметил, что тела не удалось идентифицировать, так как они сильно разложились.Ранее в мае власти индийских штатов Уттар-Прадеш и Бихар сообщили об обнаружении в Ганге более 100 человеческих тел. Предположительно, это могут быть останки погибших от коронавируса. Полиция штата начала расследование инцидента. Как считают местные жители, причиной сброса тел Ганг являются высокая стоимость кремации или самостоятельной организации погребальных костров на фоне рекордных показателей случаев COVID-19 по всей Индии.Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс в реку Ганг тел умерших.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 28,1 миллиона, выздоровели более 25,9 миллиона человек, умерли более 331 тысячи, а число получающих лечение составляет 1,8 миллиона.

https://ria.ru/20210509/plesen-1731584601.html

уттар-прадеш

бихар

индия

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коронавирус covid-19, уттар-прадеш, бихар, здоровье - общество, индия, в мире