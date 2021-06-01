Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/fotokonkurs-1734894149.html
Логово дракона и любители ночи: магические фото Млечного Пути
Логово дракона и любители ночи: магические фото Млечного Пути - РИА Новости, 01.06.2021
Логово дракона и любители ночи: магические фото Млечного Пути
Звездное небо во все времена завораживало людей, вот только ночью многого невооруженным глазом не увидишь. Но стоит только взять в руки фотокамеру, все... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:00
2021-06-01T19:14
персидский залив
австралия
бразилия
сша
космос
звезды
космос - риа наука
фотография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734891408_0:80:3000:1768_1920x0_80_0_0_da74a563150bd25ed90c972d0b38a42a.jpg
Звездное небо во все времена завораживало людей, вот только ночью многого невооруженным глазом не увидишь. Но стоит только взять в руки фотокамеру, все меняется. Победители конкурса Milky Way photographer of the year об этом знают не понаслышке. Их удивительные работы — в фотоленте Ria.ru.
персидский залив
австралия
бразилия
сша
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734891408_221:0:2578:1768_1920x0_80_0_0_d7e0a92d2aa49bc71fd4c48b0c8d1dac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
персидский залив, австралия, бразилия, сша, космос, звезды, космос - риа наука, фотография, фото, фото

Логово дракона и любители ночи: магические фото Млечного Пути

11:00 01.06.2021 (обновлено: 19:14 01.06.2021)
 
Читать ria.ru в
Звездное небо во все времена завораживало людей, вот только ночью многого невооруженным глазом не увидишь. Но стоит только взять в руки фотокамеру, все меняется. Победители конкурса Milky Way photographer of the year об этом знают не понаслышке. Их удивительные работы — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Larryn Rae / Milky Way photographer of the year

Сделать это снимок было настоящим вызовом, говорит Ларрин Рэй (Larryn Rae). Пришлось четыре часа подниматься по склону горы Таранаки в Новой Зеландии при штормовом ветре и температуре минус 15 градусов. Наградой фотографу стало безупречно чистое небо и впечатляющий кадр.

Работа фотографа Larryn Rae “Mt. Taranaki Milky Way” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
1 из 15

Сделать это снимок было настоящим вызовом, говорит Ларрин Рэй (Larryn Rae). Пришлось четыре часа подниматься по склону горы Таранаки в Новой Зеландии при штормовом ветре и температуре минус 15 градусов. Наградой фотографу стало безупречно чистое небо и впечатляющий кадр.

© Фото : Larryn Rae / Milky Way photographer of the year
© Фото : Brandt Ryder / Milky Way photographer of the year

Юта с ее темным небом — Мекка для фотографов. Брандт Райдер (Brandt Ryder) не мог этим не воспользоваться и отправился в национальный парк "Зайон". Он хотел сделать особенное фото, но чтобы в кадре непременно была одна из главных местных достопримечательностей — вершина Сторож. Кажется, получилось.

Работа фотографа Brandt Ryder “The watchman” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
2 из 15

Юта с ее темным небом — Мекка для фотографов. Брандт Райдер (Brandt Ryder) не мог этим не воспользоваться и отправился в национальный парк "Зайон". Он хотел сделать особенное фото, но чтобы в кадре непременно была одна из главных местных достопримечательностей — вершина Сторож. Кажется, получилось.

© Фото : Brandt Ryder / Milky Way photographer of the year
© Фото : Pablo Ruiz / Milky Way photographer of the year

Снимок под названием "Рианьо" Пабло Руис (Pablo Ruiz) сделал зимой в Испании. Главной трудностью стал пронизывающий холод: замерз не только фотограф, но и объектив, держать кадр было непросто.

Работа фотографа Pablo Ruiz “Riaño” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
3 из 15

Снимок под названием "Рианьо" Пабло Руис (Pablo Ruiz) сделал зимой в Испании. Главной трудностью стал пронизывающий холод: замерз не только фотограф, но и объектив, держать кадр было непросто.

© Фото : Pablo Ruiz / Milky Way photographer of the year
© Фото : Antonio Solano / Milky Way photographer of the year

"ГранТеКан". В последнюю ночь на Канарах Антонио Солано (Antonio Solano) сидел со своей девушкой в самой высокой точке острова Ла Пальма, наслаждаясь ужином и наблюдая захватывающий закат над морем. Спустя несколько мгновений на небе появились звезды...

Работа фотографа Antonio Solano “GranTeCan” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
4 из 15

"ГранТеКан". В последнюю ночь на Канарах Антонио Солано (Antonio Solano) сидел со своей девушкой в самой высокой точке острова Ла Пальма, наслаждаясь ужином и наблюдая захватывающий закат над морем. Спустя несколько мгновений на небе появились звезды...

© Фото : Antonio Solano / Milky Way photographer of the year
© Фото : Tomas Slovinsky / Milky Way photographer of the year

"Вулкан и Крест". Южное небо сильно отличается от северного, убедился Томас Словински (Tomas Slovinsky). На его удивительном снимке, сделанном над вулканом Вильяррика в Чили, можно рассмотреть созвездие Южного Креста, темную туманность Угольный Мешок и ярко-красную туманность Киля.

Работа фотографа Tomas Slovinsky “Volcano and cross” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
5 из 15

"Вулкан и Крест". Южное небо сильно отличается от северного, убедился Томас Словински (Tomas Slovinsky). На его удивительном снимке, сделанном над вулканом Вильяррика в Чили, можно рассмотреть созвездие Южного Креста, темную туманность Угольный Мешок и ярко-красную туманность Киля.

© Фото : Tomas Slovinsky / Milky Way photographer of the year
© Фото : Daniel Thomas Gum / Milky Way photographer of the year

"Логово дракона". Дэниел Томас Гам (Daniel Thomas Gum) признается, что это его любимый ночной пейзаж на сегодняшний день, он еще не видел небес красивее, чем те, что запечатлел над высохшим озером Мунго в Австралии.

Работа фотографа Daniel Thomas Gum “Dragon’s Lair” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
6 из 15

"Логово дракона". Дэниел Томас Гам (Daniel Thomas Gum) признается, что это его любимый ночной пейзаж на сегодняшний день, он еще не видел небес красивее, чем те, что запечатлел над высохшим озером Мунго в Австралии.

© Фото : Daniel Thomas Gum / Milky Way photographer of the year
© Фото : Spencer Welling / Milky Way photographer of the year

"Палата света". Пустыни Юты богаты местами, как будто созданными для фотографов, при этом некоторые малоизвестные и скрытые жемчужины легко упустить из поля зрения, рассказывает Спенсер Веллинг (Spencer Welling). Например, за отдаленными скалами "Великой лестницы- Эскаланте" открывается совершенно бесподобный вид.

Работа фотографа Spencer Welling “Chamber of light” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
7 из 15

"Палата света". Пустыни Юты богаты местами, как будто созданными для фотографов, при этом некоторые малоизвестные и скрытые жемчужины легко упустить из поля зрения, рассказывает Спенсер Веллинг (Spencer Welling). Например, за отдаленными скалами "Великой лестницы- Эскаланте" открывается совершенно бесподобный вид.

© Фото : Spencer Welling / Milky Way photographer of the year
© Фото : Christine Kenyon / Milky Way photographer of the year

"Ночи навахо". Заповедник "Бисти-Бэдлендс" в Нью-Мексико оказался для Кристин Кеньон (Christine Kenyon) настоящей сокровищницей. Причудливые рельефы в сочетании со звездным небом заставляют на миг забыть, где находишься.

Работа фотографа Christine Kenyon “Navajo nights” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
8 из 15

"Ночи навахо". Заповедник "Бисти-Бэдлендс" в Нью-Мексико оказался для Кристин Кеньон (Christine Kenyon) настоящей сокровищницей. Причудливые рельефы в сочетании со звездным небом заставляют на миг забыть, где находишься.

© Фото : Christine Kenyon / Milky Way photographer of the year
© Фото : Bryony Richards / Milky Way photographer of the year

"Храм Солнца" открылся перед Бриони Ричардс (Bryony Richards) в американском национальном парке "Капитол-Риф". Песчаники юрского периода здесь идеально сочетаются с Млечным Путем, кажется, будто они отражают свет звезд.

Работа фотографа Bryony Richards “Temple of the sun” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
9 из 15

"Храм Солнца" открылся перед Бриони Ричардс (Bryony Richards) в американском национальном парке "Капитол-Риф". Песчаники юрского периода здесь идеально сочетаются с Млечным Путем, кажется, будто они отражают свет звезд.

© Фото : Bryony Richards / Milky Way photographer of the year
© Фото : Victor Lima / Milky Way photographer of the year

"Глотка дьявола". Виктора Лиму (Victor Lima), отправившегося ночью с фотоаппаратом на бразильские водопады Игуасу, не испугало даже то, что там бродят ягуары. К тому же снимать возле воды оказалось непросто: брызги здесь настолько сильные, что объектив почти никогда не был сухим.

Работа фотографа Victor Lima “Devil’s throat” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
10 из 15

"Глотка дьявола". Виктора Лиму (Victor Lima), отправившегося ночью с фотоаппаратом на бразильские водопады Игуасу, не испугало даже то, что там бродят ягуары. К тому же снимать возле воды оказалось непросто: брызги здесь настолько сильные, что объектив почти никогда не был сухим.

© Фото : Victor Lima / Milky Way photographer of the year
© Фото : Mohammad Hayati / Milky Way photographer of the year

"Любители ночи". Мохаммад Хаяти (Mohammad Hayati) запечатлел Млечный Путь на побережье Персидского залива в Иране весенней ночью, когда скалы заставляют путника мечтать и даже разговаривать с ними. Фотограф постарался передать магию этого поразительного места.

Работа фотографа Mohammad Hayati “Night lovers” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
11 из 15

"Любители ночи". Мохаммад Хаяти (Mohammad Hayati) запечатлел Млечный Путь на побережье Персидского залива в Иране весенней ночью, когда скалы заставляют путника мечтать и даже разговаривать с ними. Фотограф постарался передать магию этого поразительного места.

© Фото : Mohammad Hayati / Milky Way photographer of the year
© Фото : José Luis Cantabrana / Milky Way photographer of the year

"Никтофилия". Хосе Луиса Кантабрану (José Luis Cantabrana) всегда поражала Великая океанская дорога — символ Австралии, и когда он стал фотографом, приехал снимать звездное небо именно сюда, на место, о котором всегда мечтал.

Работа фотографа José Luis Cantabrana “Nyctophilia” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
12 из 15

"Никтофилия". Хосе Луиса Кантабрану (José Luis Cantabrana) всегда поражала Великая океанская дорога — символ Австралии, и когда он стал фотографом, приехал снимать звездное небо именно сюда, на место, о котором всегда мечтал.

© Фото : José Luis Cantabrana / Milky Way photographer of the year
© Фото : Lorenzo Ranieri Tenti / Milky Way photographer of the year

"Поднимаясь из пыли". Этот снимок Лоренцо Раньери Тенти (Lorenzo Ranieri Tenti) сделал на Тенерифе. Звездное небо над вулканическим ландшафтом выглядит настоящей страной чудес.

Работа фотографа Lorenzo Ranieri Tenti “Rising from the dust” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
13 из 15

"Поднимаясь из пыли". Этот снимок Лоренцо Раньери Тенти (Lorenzo Ranieri Tenti) сделал на Тенерифе. Звездное небо над вулканическим ландшафтом выглядит настоящей страной чудес.

© Фото : Lorenzo Ranieri Tenti / Milky Way photographer of the year
© Фото : Daniel Stein / Milky Way photographer of the year

Казалось бы, кому придет в голову снимать Млечный Путь в густонаселенном штате Нью-Йорк, где небо никогда не бывает достаточно темным? Однако Даниэль Штайн (Daniel Stein) решил иначе и отправился в регион Адирондак. Получился чудесный кадр. "Мое сердце в этих горах, и я очень благодарен за возможность исследовать их", — говорит фотограф.

Работа фотографа Daniel Stein “ADK Magic” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
14 из 15

Казалось бы, кому придет в голову снимать Млечный Путь в густонаселенном штате Нью-Йорк, где небо никогда не бывает достаточно темным? Однако Даниэль Штайн (Daniel Stein) решил иначе и отправился в регион Адирондак. Получился чудесный кадр. "Мое сердце в этих горах, и я очень благодарен за возможность исследовать их", — говорит фотограф.

© Фото : Daniel Stein / Milky Way photographer of the year
© Фото : Marcin Zajac / Milky Way photographer of the year

Для фотографа Марчина Заяца (Marcin Zajac) район Биг-Сур в Калифорнии — любимое место на Земле. Здесь сошлось все: бухта с изумрудной водой, 80-метровый водопад, пальмы, создающие впечатление, будто попал на необитаемый остров, и идеально темное небо, на котором звезды сияют особенно ярко. Настоящий "Рай".

Работа фотографа Marcin Zajac “Paradise” в фотоконкурсе 2021 Milky Way photographer of the year
15 из 15

Для фотографа Марчина Заяца (Marcin Zajac) район Биг-Сур в Калифорнии — любимое место на Земле. Здесь сошлось все: бухта с изумрудной водой, 80-метровый водопад, пальмы, создающие впечатление, будто попал на необитаемый остров, и идеально темное небо, на котором звезды сияют особенно ярко. Настоящий "Рай".

© Фото : Marcin Zajac / Milky Way photographer of the year
 
Персидский заливАвстралияБразилияСШАКосмосзвездыКосмос - РИА НаукаФотографияФото
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Раскрыты личности, знающие о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
22:52В Орле проверяют сообщения об избиении ребенка матерью
22:41Кравчук призвал включить США в переговоры по Донбассу
Лента новостейМолния