Логово дракона и любители ночи: магические фото Млечного Пути
Сделать это снимок было настоящим вызовом, говорит Ларрин Рэй (Larryn Rae). Пришлось четыре часа подниматься по склону горы Таранаки в Новой Зеландии при штормовом ветре и температуре минус 15 градусов. Наградой фотографу стало безупречно чистое небо и впечатляющий кадр.
Сделать это снимок было настоящим вызовом, говорит Ларрин Рэй (Larryn Rae). Пришлось четыре часа подниматься по склону горы Таранаки в Новой Зеландии при штормовом ветре и температуре минус 15 градусов. Наградой фотографу стало безупречно чистое небо и впечатляющий кадр.
Юта с ее темным небом — Мекка для фотографов. Брандт Райдер (Brandt Ryder) не мог этим не воспользоваться и отправился в национальный парк "Зайон". Он хотел сделать особенное фото, но чтобы в кадре непременно была одна из главных местных достопримечательностей — вершина Сторож. Кажется, получилось.
Юта с ее темным небом — Мекка для фотографов. Брандт Райдер (Brandt Ryder) не мог этим не воспользоваться и отправился в национальный парк "Зайон". Он хотел сделать особенное фото, но чтобы в кадре непременно была одна из главных местных достопримечательностей — вершина Сторож. Кажется, получилось.
Снимок под названием "Рианьо" Пабло Руис (Pablo Ruiz) сделал зимой в Испании. Главной трудностью стал пронизывающий холод: замерз не только фотограф, но и объектив, держать кадр было непросто.
Снимок под названием "Рианьо" Пабло Руис (Pablo Ruiz) сделал зимой в Испании. Главной трудностью стал пронизывающий холод: замерз не только фотограф, но и объектив, держать кадр было непросто.
"ГранТеКан". В последнюю ночь на Канарах Антонио Солано (Antonio Solano) сидел со своей девушкой в самой высокой точке острова Ла Пальма, наслаждаясь ужином и наблюдая захватывающий закат над морем. Спустя несколько мгновений на небе появились звезды...
"ГранТеКан". В последнюю ночь на Канарах Антонио Солано (Antonio Solano) сидел со своей девушкой в самой высокой точке острова Ла Пальма, наслаждаясь ужином и наблюдая захватывающий закат над морем. Спустя несколько мгновений на небе появились звезды...
"Вулкан и Крест". Южное небо сильно отличается от северного, убедился Томас Словински (Tomas Slovinsky). На его удивительном снимке, сделанном над вулканом Вильяррика в Чили, можно рассмотреть созвездие Южного Креста, темную туманность Угольный Мешок и ярко-красную туманность Киля.
"Вулкан и Крест". Южное небо сильно отличается от северного, убедился Томас Словински (Tomas Slovinsky). На его удивительном снимке, сделанном над вулканом Вильяррика в Чили, можно рассмотреть созвездие Южного Креста, темную туманность Угольный Мешок и ярко-красную туманность Киля.
"Логово дракона". Дэниел Томас Гам (Daniel Thomas Gum) признается, что это его любимый ночной пейзаж на сегодняшний день, он еще не видел небес красивее, чем те, что запечатлел над высохшим озером Мунго в Австралии.
"Логово дракона". Дэниел Томас Гам (Daniel Thomas Gum) признается, что это его любимый ночной пейзаж на сегодняшний день, он еще не видел небес красивее, чем те, что запечатлел над высохшим озером Мунго в Австралии.
"Палата света". Пустыни Юты богаты местами, как будто созданными для фотографов, при этом некоторые малоизвестные и скрытые жемчужины легко упустить из поля зрения, рассказывает Спенсер Веллинг (Spencer Welling). Например, за отдаленными скалами "Великой лестницы- Эскаланте" открывается совершенно бесподобный вид.
"Палата света". Пустыни Юты богаты местами, как будто созданными для фотографов, при этом некоторые малоизвестные и скрытые жемчужины легко упустить из поля зрения, рассказывает Спенсер Веллинг (Spencer Welling). Например, за отдаленными скалами "Великой лестницы- Эскаланте" открывается совершенно бесподобный вид.
"Ночи навахо". Заповедник "Бисти-Бэдлендс" в Нью-Мексико оказался для Кристин Кеньон (Christine Kenyon) настоящей сокровищницей. Причудливые рельефы в сочетании со звездным небом заставляют на миг забыть, где находишься.
"Ночи навахо". Заповедник "Бисти-Бэдлендс" в Нью-Мексико оказался для Кристин Кеньон (Christine Kenyon) настоящей сокровищницей. Причудливые рельефы в сочетании со звездным небом заставляют на миг забыть, где находишься.
"Храм Солнца" открылся перед Бриони Ричардс (Bryony Richards) в американском национальном парке "Капитол-Риф". Песчаники юрского периода здесь идеально сочетаются с Млечным Путем, кажется, будто они отражают свет звезд.
"Храм Солнца" открылся перед Бриони Ричардс (Bryony Richards) в американском национальном парке "Капитол-Риф". Песчаники юрского периода здесь идеально сочетаются с Млечным Путем, кажется, будто они отражают свет звезд.
"Глотка дьявола". Виктора Лиму (Victor Lima), отправившегося ночью с фотоаппаратом на бразильские водопады Игуасу, не испугало даже то, что там бродят ягуары. К тому же снимать возле воды оказалось непросто: брызги здесь настолько сильные, что объектив почти никогда не был сухим.
"Глотка дьявола". Виктора Лиму (Victor Lima), отправившегося ночью с фотоаппаратом на бразильские водопады Игуасу, не испугало даже то, что там бродят ягуары. К тому же снимать возле воды оказалось непросто: брызги здесь настолько сильные, что объектив почти никогда не был сухим.
"Любители ночи". Мохаммад Хаяти (Mohammad Hayati) запечатлел Млечный Путь на побережье Персидского залива в Иране весенней ночью, когда скалы заставляют путника мечтать и даже разговаривать с ними. Фотограф постарался передать магию этого поразительного места.
"Любители ночи". Мохаммад Хаяти (Mohammad Hayati) запечатлел Млечный Путь на побережье Персидского залива в Иране весенней ночью, когда скалы заставляют путника мечтать и даже разговаривать с ними. Фотограф постарался передать магию этого поразительного места.
"Никтофилия". Хосе Луиса Кантабрану (José Luis Cantabrana) всегда поражала Великая океанская дорога — символ Австралии, и когда он стал фотографом, приехал снимать звездное небо именно сюда, на место, о котором всегда мечтал.
"Никтофилия". Хосе Луиса Кантабрану (José Luis Cantabrana) всегда поражала Великая океанская дорога — символ Австралии, и когда он стал фотографом, приехал снимать звездное небо именно сюда, на место, о котором всегда мечтал.
"Поднимаясь из пыли". Этот снимок Лоренцо Раньери Тенти (Lorenzo Ranieri Tenti) сделал на Тенерифе. Звездное небо над вулканическим ландшафтом выглядит настоящей страной чудес.
"Поднимаясь из пыли". Этот снимок Лоренцо Раньери Тенти (Lorenzo Ranieri Tenti) сделал на Тенерифе. Звездное небо над вулканическим ландшафтом выглядит настоящей страной чудес.
Казалось бы, кому придет в голову снимать Млечный Путь в густонаселенном штате Нью-Йорк, где небо никогда не бывает достаточно темным? Однако Даниэль Штайн (Daniel Stein) решил иначе и отправился в регион Адирондак. Получился чудесный кадр. "Мое сердце в этих горах, и я очень благодарен за возможность исследовать их", — говорит фотограф.
Казалось бы, кому придет в голову снимать Млечный Путь в густонаселенном штате Нью-Йорк, где небо никогда не бывает достаточно темным? Однако Даниэль Штайн (Daniel Stein) решил иначе и отправился в регион Адирондак. Получился чудесный кадр. "Мое сердце в этих горах, и я очень благодарен за возможность исследовать их", — говорит фотограф.
Для фотографа Марчина Заяца (Marcin Zajac) район Биг-Сур в Калифорнии — любимое место на Земле. Здесь сошлось все: бухта с изумрудной водой, 80-метровый водопад, пальмы, создающие впечатление, будто попал на необитаемый остров, и идеально темное небо, на котором звезды сияют особенно ярко. Настоящий "Рай".
Для фотографа Марчина Заяца (Marcin Zajac) район Биг-Сур в Калифорнии — любимое место на Земле. Здесь сошлось все: бухта с изумрудной водой, 80-метровый водопад, пальмы, создающие впечатление, будто попал на необитаемый остров, и идеально темное небо, на котором звезды сияют особенно ярко. Настоящий "Рай".