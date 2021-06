https://ria.ru/20210601/fotokonkurs-1734894149.html

Логово дракона и любители ночи: магические фото Млечного Пути

Логово дракона и любители ночи: магические фото Млечного Пути

Звездное небо во все времена завораживало людей, вот только ночью многого невооруженным глазом не увидишь. Но стоит только взять в руки фотокамеру, все меняется. Победители конкурса Milky Way photographer of the year об этом знают не понаслышке. Их удивительные работы — в фотоленте Ria.ru.

