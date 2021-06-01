https://ria.ru/20210601/festival-1735169334.html

В Парке Горького пройдет фестиваль "Россия - страна возможностей"

В Парке Горького пройдет фестиваль "Россия - страна возможностей" - РИА Новости, 01.06.2021

В Парке Горького пройдет фестиваль "Россия - страна возможностей"

Фестиваль АНО "Россия - страна возможностей" пройдет в парке Горького в Москве 26-27 июня и будет приурочен ко Дню молодежи, заявил первый заместитель... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T22:04

2021-06-01T22:04

2021-06-01T22:04

россия

сергей кириенко

москва

образование - общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фестиваль АНО "Россия - страна возможностей" пройдет в парке Горького в Москве 26-27 июня и будет приурочен ко Дню молодежи, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко."Платформа "Россия - страна возможностей" объединяет и проекты для детей, и для студентов, и конкурсы для более зрелых управленцев, как "Лидеры России". У нас здесь же, на этой же площадке Парка Горького ко Дню молодежи… 26-27 июня будет проходить большой фестиваль "Россия - страна возможностей", который как раз шире по возрастам", - сказал Кириенко.Он добавил, что на фестивале "будет пространство и для студентов, и для более старшего возраста"."Но цель точно такая же – это создание пространства возможностей, это сделать так, чтобы каждый человек как можно быстрее мог попробовать себя в разных качествах, найти свой талант и реализоваться", - отметил Кириенко.В день защиты детей в Парке Горького проходит фестиваль для школьников "Большая перемена". Кириенко добавил, что регистрация на конкурс "Большая перемена" продолжается."У нас еще две недели на регистрацию и подачу заявок, но уже сейчас в сообществе "Большая перемена" более 2,3 миллиона человек", - подчеркнул он.

https://sn.ria.ru/20210601/festival-1735039078.html

https://ria.ru/20210520/vesna-1733210920.html

россия

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россия, сергей кириенко, москва, образование - общество