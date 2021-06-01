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В Парке Горького пройдет фестиваль "Россия - страна возможностей"
В Парке Горького пройдет фестиваль "Россия - страна возможностей" - РИА Новости, 01.06.2021
В Парке Горького пройдет фестиваль "Россия - страна возможностей"
Фестиваль АНО "Россия - страна возможностей" пройдет в парке Горького в Москве 26-27 июня и будет приурочен ко Дню молодежи, заявил первый заместитель... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T22:04
2021-06-01T22:04
россия
сергей кириенко
москва
образование - общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фестиваль АНО "Россия - страна возможностей" пройдет в парке Горького в Москве 26-27 июня и будет приурочен ко Дню молодежи, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко."Платформа "Россия - страна возможностей" объединяет и проекты для детей, и для студентов, и конкурсы для более зрелых управленцев, как "Лидеры России". У нас здесь же, на этой же площадке Парка Горького ко Дню молодежи… 26-27 июня будет проходить большой фестиваль "Россия - страна возможностей", который как раз шире по возрастам", - сказал Кириенко.Он добавил, что на фестивале "будет пространство и для студентов, и для более старшего возраста"."Но цель точно такая же – это создание пространства возможностей, это сделать так, чтобы каждый человек как можно быстрее мог попробовать себя в разных качествах, найти свой талант и реализоваться", - отметил Кириенко.В день защиты детей в Парке Горького проходит фестиваль для школьников "Большая перемена". Кириенко добавил, что регистрация на конкурс "Большая перемена" продолжается."У нас еще две недели на регистрацию и подачу заявок, но уже сейчас в сообществе "Большая перемена" более 2,3 миллиона человек", - подчеркнул он.
https://sn.ria.ru/20210601/festival-1735039078.html
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россия, сергей кириенко, москва, образование - общество

В Парке Горького пройдет фестиваль "Россия - страна возможностей"

22:04 01.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Парке Горького в Москве в жаркую погоду
Отдыхающие на набережной в Парке Горького в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Фестиваль АНО "Россия - страна возможностей" пройдет в парке Горького в Москве 26-27 июня и будет приурочен ко Дню молодежи, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.
"Платформа "Россия - страна возможностей" объединяет и проекты для детей, и для студентов, и конкурсы для более зрелых управленцев, как "Лидеры России". У нас здесь же, на этой же площадке Парка Горького ко Дню молодежи… 26-27 июня будет проходить большой фестиваль "Россия - страна возможностей", который как раз шире по возрастам", - сказал Кириенко.
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Он добавил, что на фестивале "будет пространство и для студентов, и для более старшего возраста".
"Но цель точно такая же – это создание пространства возможностей, это сделать так, чтобы каждый человек как можно быстрее мог попробовать себя в разных качествах, найти свой талант и реализоваться", - отметил Кириенко.
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В день защиты детей в Парке Горького проходит фестиваль для школьников "Большая перемена". Кириенко добавил, что регистрация на конкурс "Большая перемена" продолжается.
"У нас еще две недели на регистрацию и подачу заявок, но уже сейчас в сообществе "Большая перемена" более 2,3 миллиона человек", - подчеркнул он.
 
РоссияСергей КириенкоМоскваОбразование - Общество
 
 
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