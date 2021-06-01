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Официальный курс евро на среду вырос на 22 копейки
Официальный курс евро на среду вырос на 22 копейки - РИА Новости, 01.06.2021
Официальный курс евро на среду вырос на 22 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 21,8 копейки - до 89,5958 рубля, курс доллара - снизился на 5,54 копейки, о 73,2411 рубля, РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:08
2021-06-01T14:08
2021-06-01T14:08
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 21,8 копейки - до 89,5958 рубля, курс доллара - снизился на 5,54 копейки, о 73,2411 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 6,76 копейки, составив 80,6007 рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика