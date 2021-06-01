https://ria.ru/20210601/evakuatsiya-1735029185.html

В России вступил в силу ГОСТ по эвакуации людей при авариях и катастрофах

В России вступил в силу ГОСТ по эвакуации людей при авариях и катастрофах - РИА Новости, 01.06.2021

В России вступил в силу ГОСТ по эвакуации людей при авариях и катастрофах

Национальный стандарт (ГОСТ) с требованиями по планированию эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций начнет... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T02:13

2021-06-01T02:13

2021-06-01T02:13

россия

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Национальный стандарт (ГОСТ) с требованиями по планированию эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций начнет действовать на территории России с 1 июня 2021 года.Новый ГОСТ "Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций" был ранее утвержден Росстандартом. В документе описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, содержатся способы эвакуации в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнениях и других ЧС.Согласно ГОСТу, к эвакуации людей при угрозе и возникновении разных ЧС можно будет привлекать электромобили и метрополитен. Кроме того, для перевозки людей могут использоваться пассажирские вагоны открытого типа (до 150 человек), купейные вагоны, рассчитанные на 100-128 человек, а также грузовые четырехосные вагоны вместимостью до 100 человек и грузовые самосвалы на 15 человек.Эвакуация также предусматривается пешими колоннами не более 500-1000 человек. Расстояние между ними должно составлять порядка 500 метров. Малый привал для отдыха планируется через 1-1,5 часа движения продолжительностью 10-15 минут, а большой – не более 1,5 часов в начале второй половины суточного перехода.

https://ria.ru/20210529/evakuatsiya-1734690405.html

https://ria.ru/20210427/mchs-1730154150.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество