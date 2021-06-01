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В России вступил в силу ГОСТ по эвакуации людей при авариях и катастрофах
В России вступил в силу ГОСТ по эвакуации людей при авариях и катастрофах - РИА Новости, 01.06.2021
В России вступил в силу ГОСТ по эвакуации людей при авариях и катастрофах
Национальный стандарт (ГОСТ) с требованиями по планированию эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций начнет... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T02:13
2021-06-01T02:13
россия
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Национальный стандарт (ГОСТ) с требованиями по планированию эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций начнет действовать на территории России с 1 июня 2021 года.Новый ГОСТ "Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций" был ранее утвержден Росстандартом. В документе описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, содержатся способы эвакуации в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнениях и других ЧС.Согласно ГОСТу, к эвакуации людей при угрозе и возникновении разных ЧС можно будет привлекать электромобили и метрополитен. Кроме того, для перевозки людей могут использоваться пассажирские вагоны открытого типа (до 150 человек), купейные вагоны, рассчитанные на 100-128 человек, а также грузовые четырехосные вагоны вместимостью до 100 человек и грузовые самосвалы на 15 человек.Эвакуация также предусматривается пешими колоннами не более 500-1000 человек. Расстояние между ними должно составлять порядка 500 метров. Малый привал для отдыха планируется через 1-1,5 часа движения продолжительностью 10-15 минут, а большой – не более 1,5 часов в начале второй половины суточного перехода.
https://ria.ru/20210529/evakuatsiya-1734690405.html
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60
россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), общество

В России вступил в силу ГОСТ по эвакуации людей при авариях и катастрофах

02:13 01.06.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ осматривает затопленную территорию в Хакасии
Сотрудник МЧС РФ осматривает затопленную территорию в Хакасии - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Национальный стандарт (ГОСТ) с требованиями по планированию эвакуационных мероприятий при угрозе и возникновении различных чрезвычайных ситуаций начнет действовать на территории России с 1 июня 2021 года.
Новый ГОСТ "Планирование мероприятий по эвакуации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций" был ранее утвержден Росстандартом. В документе описаны этапы подготовки планов эвакуации, приема и размещения людей, содержатся способы эвакуации в зависимости от источника чрезвычайной ситуации, в том числе при радиоактивном и химическом заражении местности, землетрясении, сходе снежной лавины, селя, наводнениях и других ЧС.
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая, 03:04
В МЧС рассказали, в каком случае россиян будут эвакуировать самосвалами
Согласно ГОСТу, к эвакуации людей при угрозе и возникновении разных ЧС можно будет привлекать электромобили и метрополитен. Кроме того, для перевозки людей могут использоваться пассажирские вагоны открытого типа (до 150 человек), купейные вагоны, рассчитанные на 100-128 человек, а также грузовые четырехосные вагоны вместимостью до 100 человек и грузовые самосвалы на 15 человек.
Эвакуация также предусматривается пешими колоннами не более 500-1000 человек. Расстояние между ними должно составлять порядка 500 метров. Малый привал для отдыха планируется через 1-1,5 часа движения продолжительностью 10-15 минут, а большой – не более 1,5 часов в начале второй половины суточного перехода.
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27 апреля, 14:54
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РоссияФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Общество
 
 
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